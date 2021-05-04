Директор турфирмы рассказал, что привлекает туристов в Дагестане

Махачкала, 4 мая. Туристов в Дагестане не интересует море, они едут в республику, чтобы познакомиться с кухней ее народов и историей. Так считает директор дагестанской турфирмы «Джага» Юкрудин Салимханов.

«В последние годы туристы приезжают к нам по направлениям этнотуризм и гастротуризм. Их интересует наша кухня, наша история, народные художественные промыслы. У нас действительно очень хорошо готовят, у каждой нашей народности есть свои уникальные блюда», — рассказал журналистам руководитель туристической компании.

При этом он подчеркнул, что туристов не привлекает дагестанское побережье Каспийского моря. Оно загрязнено, что отталкивает гостей республики.

«Туристов меньше всего сегодня интересует наше море, так как оно грязное, купаться в нем, по большому счету, нельзя», — констатировал Салимханов.

По данным минтуризма Дагестана, туристический поток в республику стабильно увеличивался на 15-20% каждый год в течение последних нескольких лет. В 2020 году республику посетили около 840 тысяч туристов.

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом году в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в Дагестане в первой половине года наблюдался спад туристической активности. Однако во второй половине года турпоток вырос до уровня 2019 года. Один только Сулакский каньон во втором полугодии посетили на 20% больше туристов, чем за тот же период предыдущего года.