Сын скончавшегося Багдасарова назвал возможное место прощания с дрессировщиком

Москва, 4 мая. Сын скончавшегося дрессировщика Михаила Багдасарова, артист цирка Артур Багдасаров рассказал корреспонденту ФАН, где может пройти церемония прощания с его отцом.

Сотрудник редакции ФАН уточнил у сына дрессировщика, когда состоится гражданская панихида по его отцу. Родные Багдасарова пока не владеют этой информацией.

«Нам должны об этом сегодня, наверное, к вечеру или завтра с утра сказать», — отметил артист цирка.

По словам Багдасарова-младшего, дата и место церемонии прощания зависят от ряда процедур, которые еще не проведены. Сын покойного дрессировщика сомневается, что о гражданской панихиде объявит Росгосцирк.

«Я не думаю, что Росгосцирк будет объявлять, я не думаю, что они этим будут заниматься. Скорее всего, я не знаю точно, но, может быть, это будет [в цирке] на Цветном бульваре», — сказал Артур Багдасаров.

Пресс-служба Росгосцирка сообщила о смерти Михаила Багдасарова 4 мая, дрессировщику было 75 лет. По предварительной информации, к кончине артиста привели последствия коронавируса.