«Апостолы геноцида»: фотографии сторонников Болсонару продемонстрировали в Сан-Паулу

Сан-Паулу, 4 мая. Жители центральной части Сан-Паулу могли наблюдать за гигантскими проекциями на стенах зданий с подписью «Апостолы геноцида», а также с фотографиями и именами бизнесменов, поддерживающих правительство Жаира Болсонару. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook организатора Grupo de Ação.

Начиная с конца апреля организация Grupo de Ação распространяет по крупнейшему городу Бразилии Сан-Паулу листовки и плакаты с фотографиями «12 апостолов геноцида» — сторонников Болсонару.

«12 апостолами геноцида», по мнению Grupo de Ação, являются Андре Эстивис (финансовая компания BTG Pactual), Клаудиу Лоттенберг (Больница Альберта Эйнштейна), Алберту Сарайва (компания быстрого питания Habib’s), Паулу Скаф (промышленная организация FIESP), Эдир Маседу (бразильская Всемирная церковь «Царство Божие»), Луис Карлус Трабуку (банковская компания Bradesco), Флавиу Роша (компания розничной торговли Riachuelo), Тутинья Карвалью (радиостанция Joven Pan), Давид Сафра (сеть компаний Safra), Карлус Саншис (сервис экспресс-доставки почты EMS), Рубенс Мени (компания CNN) и Силас Малафайя (церковь «Собрание Бога»).

Apóstolos do genocídio, a espiritualidade e o financiamento do fascismo pic.twitter.com/oVMe1fvmRp — Vini Lima ???? (@spviniciuslima) April 29, 2021

Недавно президент Бразилии провел встречу с двумя группами бизнесменов. Некоторые из них позже появились на плакатах и проекциях в Сан-Паулу.

Организаторы акции обвиняют бизнесменов в том, что они не предпринимают действий для борьбы с пандемией, от которой в Бразилии погибли уже более 400 тысяч человек. Вместо этого представители бизнес-кругов, по словам сотрудников Grupo de Ação, проводят встречи, на которых разрабатывают стратегии по спасению своего бизнеса «любой ценой».

Apóstolos do Genocídio pic.twitter.com/uXu2OPb0W3 — Diogo Cabral (@Diogotapuio) April 30, 2021

Целью акции Grupo de Ação, в которой участвовали активисты, деятели искусства, юристы, сотрудники здравоохранения и студенты, является распространение информации о бизнесменах, которые, по словам организаторов, ответственны за большую часть смертельных случаев от COVID-19 в Бразилии.