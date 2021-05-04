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Глава МИД Филиппин матом потребовал от Китая вывести корабли

Политика
Глава МИД Филиппин матом потребовал от Китая вывести корабли
wikipedia.org  /  Andrew Moore / CC BY-SA 2.0

Манила, 4 мая. Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин потребовал у Китая вывести корабли из Южно-Китайского моря, использую при этом нецензурные выражения.

Филиппинский министр опубликовал в Twitter призыв к Правительству Китая. Он матом потребовал у Китая «убраться» из Южно-Китайского моря на фоне захода в акваторию рыболовецких судов КНР.

Политику позже пришлось принести извинения китайскому правительству за этот инцидент. Он сказал, что указанные события вывели его из себя.

Ранее сообщалось, что Правительство Филиппин в рамках борьбы с изменением климата анонсировало крупные инвестиции в альтернативные источники энергии.

филиппины китай локсин
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