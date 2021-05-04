Суд Франции оправдал политика Марин Ле Пен по делу о публикации снимков жертв террористов

Париж, 4 мая. Политик Марин Ле Пен и евродепутат Жильбер Коллар оправданы по делу о публикации в Twitter фотографий жертв террористов.

Ле Пен и Коллар опубликовали в соцсетях снимки жестоких убийств боевиков после того, как французский журналист Жан-Жак Бурден сравнил террористов с партией «Национальное объединение». Политики назвали такое сравнение «неприемлемым».

Суд не выявил «признаков прозелитизма» в постах Ле Пен и Коллара, поэтому вынес оправдательный приговор.

Ранее сообщалось, что Франция призвала страны Евросоюза объединиться в борьбе с контрабандой людей в Ливии.