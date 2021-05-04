Сторонники Тихановской «разделили» более 24 лет тюрьмы на четверых

Гомель, 4 мая. Доверенные лица бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получили 24,5 года тюрьмы на четверых. Соответствующее решение вынес суд в Гомеле.

Согласно полученным данным, сторонники Тихановской планировали организацию массовых беспорядков и захват административных зданий на территории Гомеля во время избирательной кампании. Сама кандидат в президенты также принимала участие в планировании деструктивных процессов.

Как стало известно ранее, Светлана Тихановская заявила о готовности Италии поддержать «умные санкции» против Белоруссии и президента страны Александра Лукашенко. Об этом она написала в Telegram-канале.