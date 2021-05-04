Жители Тверской области спасли медвежонка-сироту от собаки

Тверь, 4 мая. Медвежонок в Бежецком районе Тверской области остался без матери и попал в поле зрения взрослой собаки, которая начала гонять его. Жизнь новорожденному спасли местные жители.

Люди увидели, как на окраине деревни собака кого-то преследует. Когда подошли ближе, выяснили, что объект ее интереса — медвежонок. Они отбили животное и сообщили о его обнаружении в минприроды региона.

«Медвежонок — самочка. Мы назвали ее Бусинкой (на первую букву названия района, где ее нашли). Почему маленькая медведица осталась одна, точно не известно», — говорится в публикации Центра спасения медвежат-сирот во «ВКонтакте».

Предположительно, маленький зверь оказался в одиночестве из-за паводка — в этом году сильно разошлась река Молога, протекающая в Бежецком районе. В момент обнаружения медвежонок был мокрым. Сейчас он чувствует себя хорошо и проявляет неплохой аппетит.

Жители России часто находят одиноких медвежат. Недавно одного обнаружили на заправке в Челябинской области, зверь находился в коробке. Он получил кличку Умка и был доставлен для реабилитации в Хабаровск.