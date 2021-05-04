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Жильцы мордовской пятиэтажки каждый ливень вынуждены терпеть «водопад» в подъезде

Общество
Жильцы мордовской пятиэтажки каждый ливень вынуждены терпеть «водопад» в подъезде
pixabay.com  / 

Саранск, 5 мая. Жильцы пятиэтажки на улице 40 лет Победы села Лямбирь Республики Мордовия жалуются на исхудавшую кровлю. Каждый ливень они вынуждены терпеть водопад в своем подъезде.

«Мы платим за капремонт. Даже страшно представить, что на пятом этаже. В квартире на первом пока не сыро. Но такая «картина» каждый ливень», — поделилась с ФАН жительница дома №28 Яна С.

По словам девушки, косметический ремонт был. Однако рабочие ограничились малярными работами. На входе в подъезд теперь стоят новые скамейки, а до кровли дело так и не дошло. Управляющая компания просто разводит руками.

«Говорят, что такой эффект дают сильно засоренные сточные трубы, коммунальщики попросту их не чистят. Этот вопрос тоже поднимался, но решен не был», — добавила собеседница.

 

Такая же проблема у соседнего дома №26. Пятиэтажке 32 года, только ей повезло меньше, косметического ремонта здесь не было уже более 10 лет.

«Хорошо, что пока замыканий не было. К коммунальщикам еще летом ходила. Там ответили, что о проблеме знают, поменяют, подлатают все вот-вот уже на днях. Но уже почти год прошел, а к нам так никто и не торопится», — пожаловалась Юлия М.

«Во всех домах будет производиться капитальный ремонт. Все — по очереди. К работам по текущему ремонту мы не можем приступить из-за сильных ливней», — сообщили ФАН в управляющей компании.

Ранее ФАН писал о недобросовестном отношении коммунальщиков к своим обязанностям. Рузаевский «Водоканал» не устраняет аварии и отпугивает инвесторов.

россия мордовия коммунальщики
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