Три человека стали жертвами ДТП на трассе под Мурманском

Мурманск, 4 мая. Столкновение двух автомобилей на 1357-м км федеральной трассы «Кола» привело к гибели трех человек. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Смертельная авария произошла в Кольском районе. Жертвами ДТП стали три человека. Еще один госпитализирован с различными травмами. По предварительной информации, на дороге столкнулись иномарки Hyundai и Mazda. Среди погибших — водитель и два пассажира Hyundai. Они скончались до приезда скорой помощи. Прокуратура Мурманской области организовала проверку. Сотрудники ведомства проверят, соблюдались ли условия содержания дорог для безопасного движения.

Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области, сообщал ФАН. Расследование смертельной аварии взяла на контроль прокуратура.