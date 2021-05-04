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Три человека стали жертвами ДТП на трассе под Мурманском

Происшествия
Три человека стали жертвами ДТП на трассе под Мурманском
 /  пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Мурманск, 4 мая. Столкновение двух автомобилей на 1357-м км федеральной трассы «Кола» привело к гибели трех человек. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Смертельная авария произошла в Кольском районе. Жертвами ДТП стали три человека. Еще один госпитализирован с различными травмами. По предварительной информации, на дороге столкнулись иномарки Hyundai и Mazda. Среди погибших — водитель и два пассажира Hyundai. Они скончались до приезда скорой помощи. Прокуратура Мурманской области организовала проверку. Сотрудники ведомства проверят, соблюдались ли условия содержания дорог для безопасного движения.

Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области, сообщал ФАН. Расследование смертельной аварии взяла на контроль прокуратура.

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