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Эдгард Запашный о Багдасарове: Дядя Миша называл меня своим другом

  /   Обновлено: 04 мая 2021 15:54
Общество
Эдгард Запашный о Багдасарове: Дядя Миша называл меня своим другом
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 мая. Знаменитый российский цирковой артист Эдгард Запашный признался ФАН, что не менее знаменитый дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров был для него не просто коллегой, а самым настоящим другом.

Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в эксклюзивном интервью рассказал, каким человеком был другой народный артист РФ, который ушел из жизни после заражения коронавирусной инфекцией. Багдасарову было 75 лет.

«Знаете, слово «коллега», наверное, подходит здесь в меньшей степени, — отметил Запашный. — Мы больше, чем коллеги. Несмотря на разницу в возрасте, дядя Миша называл меня своим другом. Мы дружили семьями. Он знал меня с самого детства. Кстати, его сын Артур и мой брат Аскольд родились в один день— 27 сентября. Поэтому они все время поздравляют друг друга наперегонки».

По словам собеседника ФАН, Багдасаров всегда, конечно же, сначала поздравлял своего сына, а потом звонил Запашному-младшему.

«Я с дядей Мишей виделся буквально недели три назад, — вспомнил гендиректор БМГЦ. — Он приезжал, мы разговаривали — ему небезразлично будущее цирка — несмотря на то, что он уже вышел на пенсию. Это настоящий мастер! Человек, преданный искусству, преданный России, потому что Михаил Ашотович объездил много стран со своим аттракционом».

Эдгард Запашный о Багдасарове: Дядя Миша называл меня своим другом
Агентство городских новостей Москва  / Кирилл Зыков

Народный артист России воспитал два следующих поколения династии Багдасаровых, пояснил Запашный.

«Теперь уже третье поколение работает на манеже, — добавил он. — Сам дядя Миша был художественным руководителем Нижегородского цирка и всегда называл себя учеником Маргариты Назаровой и Вальтера Запашного, моего отца, потому что в юности работал вместе с ними и учился у них».

Собеседник ФАН признался, что ему сейчас очень тяжело, он соболезнует всей семье Багдасаровых и скорбит вместе с детьми Михаила Ашотовича Кариной и Артуром.

«Я имел честь вместе с дядей Мишей открыть его именную звезду в фойе нашего цирка, — отметил Запашный. — Недавно он сам вместе со своей семьей открывал звезду своей династии. Если в нашем цирке именная звезда, то в Кисловодском цирке — звезда всей династии Багдасаровых. Эта болезнь так быстро погубила его, к сожалению, всего лишь за пару недель…»

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 1980-м он был удостоен звания заслуженный артист Армянской ССР, а через 17 лет стал народным артистом России. Работал художественным руководителем Нижегородского цирка. На арене выступают его дети Карина и Артур, заслуженные артисты РФ.

Багдасаров скончался в Москве от коронавируса.

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