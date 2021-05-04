Эдгард Запашный о Багдасарове: Дядя Миша называл меня своим другом

Москва, 4 мая. Знаменитый российский цирковой артист Эдгард Запашный признался ФАН, что не менее знаменитый дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров был для него не просто коллегой, а самым настоящим другом.

Народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в эксклюзивном интервью рассказал, каким человеком был другой народный артист РФ, который ушел из жизни после заражения коронавирусной инфекцией. Багдасарову было 75 лет.

«Знаете, слово «коллега», наверное, подходит здесь в меньшей степени, — отметил Запашный. — Мы больше, чем коллеги. Несмотря на разницу в возрасте, дядя Миша называл меня своим другом. Мы дружили семьями. Он знал меня с самого детства. Кстати, его сын Артур и мой брат Аскольд родились в один день— 27 сентября. Поэтому они все время поздравляют друг друга наперегонки».

По словам собеседника ФАН, Багдасаров всегда, конечно же, сначала поздравлял своего сына, а потом звонил Запашному-младшему.

«Я с дядей Мишей виделся буквально недели три назад, — вспомнил гендиректор БМГЦ. — Он приезжал, мы разговаривали — ему небезразлично будущее цирка — несмотря на то, что он уже вышел на пенсию. Это настоящий мастер! Человек, преданный искусству, преданный России, потому что Михаил Ашотович объездил много стран со своим аттракционом».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Народный артист России воспитал два следующих поколения династии Багдасаровых, пояснил Запашный.

«Теперь уже третье поколение работает на манеже, — добавил он. — Сам дядя Миша был художественным руководителем Нижегородского цирка и всегда называл себя учеником Маргариты Назаровой и Вальтера Запашного, моего отца, потому что в юности работал вместе с ними и учился у них».

Собеседник ФАН признался, что ему сейчас очень тяжело, он соболезнует всей семье Багдасаровых и скорбит вместе с детьми Михаила Ашотовича Кариной и Артуром.

«Я имел честь вместе с дядей Мишей открыть его именную звезду в фойе нашего цирка, — отметил Запашный. — Недавно он сам вместе со своей семьей открывал звезду своей династии. Если в нашем цирке именная звезда, то в Кисловодском цирке — звезда всей династии Багдасаровых. Эта болезнь так быстро погубила его, к сожалению, всего лишь за пару недель…»

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 1980-м он был удостоен звания заслуженный артист Армянской ССР, а через 17 лет стал народным артистом России. Работал художественным руководителем Нижегородского цирка. На арене выступают его дети Карина и Артур, заслуженные артисты РФ.

Багдасаров скончался в Москве от коронавируса.