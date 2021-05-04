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Перепивший на майские праздники житель Королева убил во время застолья двух человек

  /   Обновлено: 04 мая 2021 15:58
Происшествия
Перепивший на майские праздники житель Королева убил во время застолья двух человек
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Московская область, 4 мая. Жителя Московской области подозревают в убийстве двух знакомых во время майских праздников. Как стало известно ФАН, мужчина не может внятно объяснить свой поступок из-за сильной интоксикации организма спиртными напитками.

Чрезвычайное происшествие случилось в подмосковном Королеве 3 мая. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Фабричной врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 46-летнего местного жителя, а 31-летняя женщина была госпитализирована в реанимацию. Несмотря на все усилия медиков, к вечеру она скончалась.

По подозрению в совершении преступления блюстители закона задержали приятеля пострадавших — 49-летнего транспортировщика РКК «Энергия».

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Следователи до сих пор не могут выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии. Дело в том, что компания несколько дней отмечала традиционный праздник трудящихся масс. Во время застолья товарищи выпили столько спиртных напитков, что на следующий день после трагедии, когда подозреваемого и его собутыльницу доставили в отдел полиции, они не могли сообразить, где находятся.

«Нам все-таки удалось кое как разговорить подозреваемого в двойном убийстве, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — За столом находились две женщины и двое мужчин. Они официально нигде не трудоустроены. Одной из женщин не хватило здоровья, и она после очередной рюмки водки ушла спать в другую комнату».

В это время другая дама вспылила по незначительному поводу. Она взяла со стола нож и набросилась на одного из приятелей.

«Женщина смогла нанести легкий порез подозреваемому. Однако у того хватило красноречия, чтобы успокоить буйную соседку. Они стали мирно разговаривать о делах насущных и планах на будущее», — дополнил источник. — После очередной порции горячительных напитков пострадавшая опять набросилась с ножом на подозреваемого. В ответ он нанес ей два удара ножом, после чего женщина умерла в больнице».

Второй мужчина, находившийся за столом, стал укорять злоумышленника за то, что тот ранил женщину. Он также получил смертельные ранения.

«Пока это предварительная информация. Детали совершения преступления пока точно не установлены, потому что оставшиеся в живых на данный момент плохо помнят о случившемся происшествии», — пояснил источник.

Подозреваемый полностью признался в содеянном и раскаялся в совершении преступления. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

убийство нож уголовное дело королев
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