Экономист рассказал, когда ждать первых результатов работы демпфера в России

Первый эффект от работы демпферного механизма можно ожидать уже через месяц. Об этом в комментарии корреспонденту ФАН заявил Давид Тереладзе, доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук.

С 1 мая в России вступили в силу корректировки демпферного механизма, который регулирует цены на топливо в стране. В рамках коррекции демпфера индикативная цена бензина будет снижена на 4 тысячи рублей по сравнению с действующей ставкой. По словам Давида Тереладзе, в скором времени мы увидим первые результаты работы механизма.

«Я думаю, что эффект можно ожидать где-то через месяц-полтора, пока рынок адаптируется к демпферному механизму. Поскольку с 1 мая он начал действовать с корректировками, реальный результат мы увидим не сразу. Напомню, расходы на поддержание и сохранение демпферного механизма составят 350 миллиардов рублей по оценкам экспертов», — рассказал ФАН экономист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Специалист заявил, что государство выплачивает крупные суммы напрямую нефтяникам, поддерживая топливную отрасль. Но эта мера временная, отметил он, так как на постоянной основе выделять огромный бюджет на стабилизацию цен на топливо — не совсем рационально.

«Эта мера носит рыночный характер, но она является дорогой, потому что деньги из бюджета придется выплачивать напрямую, по сути, это субсидирование отрасли. Долго оно продолжаться не будет, потому что это нагрузка на бюджет. Здесь нужно вводить механизм полудирективного ценообразования, четко прописывая формулу образования цены для нефтяников. Просто выплачивать из бюджета деньги, я считаю, нерационально», — поделился мнением Давид Тереладзе.

Собеседник ФАН также добавил, что сомнения некоторых аналитиков по поводу того, что АЗС начнут сами устанавливать и повышать цены на топливо, чтобы не остаться без прибыли, абсолютно напрасны.

«Нефтяники, конечно, могут увеличить цены, но тогда им придется заплатить в бюджет государства. Если они хотят получить компенсацию от него, им нужно сохранять цены на топливо низкими», — подчеркнул Тереладзе.

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Таким образом, резюмировал экономист, пока перспективы у демпфера неплохие. Если все пройдет по намеченному Минфином и Минэнерго плану, то к концу 2021 года произойдет стабилизация цен на внутреннем рынке, а рост розничных цен не превысит уровень инфляции.

Ранее ФАН сообщал, что Владимир Путин поручил кабмину проработать пути достижения целевых топливно-энергетических балансов регионов РФ. Российский лидер определил также сроки исполнения данного поручения. Крайняя дата — 21 апреля следующего года.