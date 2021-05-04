Джаралла объяснил насмешки FT над Зеленским готовностью Запада сдать Украину Москве

Президент Украины Владимир Зеленский воспринимается на Западе как неудавшийся проект: это политик, который доживает свой срок. Об этом ФАН заявил политический эксперт Владимир Джаралла, прокомментировав статью, опубликованную 3 мая в газете Financial Times под заголовком «Зеленский вынужден «смотреть правде в глаза» из-за мирного процесса с Россией».

Британское издание несколько удивляет своим пренебрежительным тоном по отношению к Владимиру Зеленскому.

«У Зеленского, избранного в 2019 году благодаря обещанию положить конец войне в Донбассе, мало вариантов выхода из тупика. Он не сумел консолидировать западных партнеров Киева вокруг дальнейших экономических санкций против России, а готовность Вашингтона к новым дипломатическим усилиям остается под вопросом», — отмечает Financial Times.

Складывается ощущение, что западные партнеры окончательно разочаровались в своем украинском «протеже».

«Бывшему комику трудно добиться даже того, чтобы Путин сел за стол мирных переговоров с западными лидерами, которые поддерживают Киев», —подчеркивают авторы статьи.

Федеральное агентство новостей /

По мнению донецкого политолога Владимира Корнилова, изменение тональности западной прессы может быть связано с недавним увольнением топ-менеджеров украинских корпораций, связанных с Джорджем Соросом. Об этом эксперт сообщил в своем Telegram-канале.

Политолог Владимир Джаралла полагает, что данная версия имеет право на существование, однако подлинная причина меняющейся тональности западных СМИ иная.

«Дело в том, что Украина является одной большой проблемой, — подчеркнул собеседник ФАН. — Более того, совсем недавно она стала угрозой возникновения войны, которая вполне могла бы принять мировой масштаб. Это осознают все».

По словам эксперта, последние несколько лет ситуация на Украине была тесно связана с внутренней борьбой западных глобальных элит с изоляционистским националистическим режимом Дональда Трампа. Но теперь, когда в США к власти пришел другой президент, мы наблюдаем возвращение уже на новой стадии к прежнему положению. И Украина начинает становиться серьезной проблемой, у которой есть несколько вариантов решения.

«Один из них — взятие Украины под внешний контроль и управление ею в буквальном смысле в ручном режиме — что-то вроде послевоенной оккупации, которая была устроена в отношении Германии и Японии, — отметил Владимир Джаралла. — Однако западные экспертные круги уже в открытую говорят о том, что на Украине отсутствует национальная осознанная элита, она сугубо эгоистическая и работает в своих интересах. Именно поэтому добиться от них сотрудничества и каких-либо преобразований практически невозможно. Следовательно, Запад должен взять на себя все издержки и расходы. И это уже никого не устраивает».

Федеральное агентство новостей /

Хотя Украина и является весьма полезным козырем в борьбе против России, слишком очевидно, что этот козырь в значительной степени сам себя обесценивает, добавил крымский политолог.

«В результате встает вопрос о том, чтобы вернуться к большому компромиссу, вариант которого рассматривался в 2014 — начале 2015 года, — заявил Джаралла. — Правда, на новых условиях и в завуалированной форме. Таким образом, статья Financial Times является ничем иным, как подтверждением этих тенденций».

Политический эксперт подчеркнул, что в лучшем случае Запад сможет лишь поменять Зеленского на Петра Порошенко или попытаться найти нового ставленника.

«Но на Западе все уже начинают осознавать, что результат будет точно таким же — то есть никаким. Поэтому господин Зеленский воспринимается уже как некий неудавшийся проект. Он «никакой» политик и слабый руководитель, который, скорее, доживает свой срок. Единственная польза от него — безупречное исполнение всех требований со стороны Запада».

Ранее французская газета Le Monde назвала Харьков ареной будущих столкновений России и Украины.