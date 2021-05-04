Водитель попавшей под поезд машины скорой в Темрюке решил проехать на красный

Краснодар, 4 мая. Стали известны подробности инцидента на перегоне Красная стрела — Темрюк. Среди пострадавших в столкновении спецавтомобиля с поездом есть ребенок.

Авария с участием поезда и машины скорой помощи произошла на регулируемом железнодорожном переезде перегона Красная стрела — Темрюк, сообщает источник ФАН. Автомобиль поехал на запрещающий сигнал светофора, а машинист локомотива не успел затормозить.

В салоне спецмашины находились пять человек, среди пострадавших есть ребенок. График движения поездов из-за происшествия не изменился. Удар пришелся в переднюю часть спецавтомобиля. Кузов получил повреждения, часть конструкции была деформирована, писал ФАН.