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Более двухсот пожарных Алжира лишились работы за участие в демонстрации

Весь мир
Более двухсот пожарных Алжира лишились работы за участие в демонстрации
Prt Scr twitter.com / @RynosukeChiba  / 

Алжир, 4 мая. За участие в демонстрации 2 мая с требованием улучшения условий работы и повышения заработной платы отстранены от службы и предстанут перед судом 230 сотрудников пожарной охраны.

«К протестующим применена мера пресечения в виде заключения под стражу в соответствии с положениями статьи 173 Основного закона о государственной службе», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел Алжира.

Пожарных обвинили в нарушении особого статуса сотрудников органов гражданской обороны. Они, как и полицейские, не имеют права участвовать в забастовках или демонстрациях.

Протестующие жалуются, что их базовая зарплата не превышает 15 000 динаров, в то время как гарантированный минимум по стране с 2020 года составляет 20 000 динаров (чуть более 125 евро). Конфедерация профсоюзов Алжира отмечает, что достойной оплатой труда считаются суммы в четыре раза больше.

Демонстрация работников гражданской обороны прошла 2 мая напротив правительственного офиса. Ее участники, одетые в рабочую униформу, потребовали освобождения товарища, арестованного в тот же день без объяснения причин. Пикет жестоко подавили. Согласно свидетельству самих пожарных, во время разгона сотрудники служб безопасности применили по отношению к протестующим физическую силу и слезоточивый газ.

Более двухсот пожарных Алжира лишились работы за участие в демонстрации
wikipedia.org  / Badseed - Athens Indymedia / CC BY-SA 2.0

Проведение таких мероприятий является нарушением закона, а сама акция сфабрикована и организована несколькими партиями, которые ненавидят Алжир, утверждает министерство внутренних дел в своем заявлении.

С другой стороны, сотрудники органов гражданской обороны города Беджая на севере страны резко осудили заявление МВД, назвав его ложным и порочащим их репутацию. Более того, они объявили о проведении 9 мая новой всенародной демонстрации.

С начала протестного движения в 2019 году в африканском государстве наблюдается острый экономический кризис, возникший в результате падения стоимости топлива и продолжающегося политического тупика. Высокий уровень безработицы (15%), рост бедности и цен, непрекращающиеся забастовки отражают социальный аспект сложной ситуации в стране.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 2 мая призвал свое правительство начать диалог с социальными партнерами в попытке подавить нарастающий народный гнев на фоне ухудшения условий жизни в стране.

Более двухсот пожарных Алжира лишились работы за участие в демонстрации
Федеральное агентство новостей  / 

протесты алжир теббун
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