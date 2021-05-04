Александр Петров подогрел слухи о скорой свадьбе с Милославской

Москва, 4 мая. Известный российский актер Александр Петров заинтриговал фанатов трогательным обращением к возлюбленной Стасе Милославской. Он снял для своей избранницы настоящую короткометражку.

Отношения пары длятся уже два года, при этом у влюбленных не было никаких громких ссор и скандалов. Поклонники уверены, что артисты в скором времени объявят о помолвке. Слухи о грядущей свадьбе подогрел и сам Петров. В честь дня рождения Милославской, которой 4 мая исполнилось 26 лет, актер на своей странице в Instagram опубликовал короткометражку под названием «Стася, я люблю тебя!».

В ролике, который длится почти восемь минут, Петров обращается к своей избраннице с признанием в любви. Столь трогательные сердцу слова вызвали восторг у Милославской. В комментариях она подчеркнула, что чувства являются взаимными и поблагодарила за теплое поздравление с днем рождения.

Фанаты с восторгом отреагировали на оригинальное поздравление актера. Многие были приятно удивлены откровениями Петрова. Некоторые подписчики все же признались, что надеялись увидеть предложение руки и сердца в конце ролика. Однако они по-прежнему уверены, что пара в скором времени объявит о свадьбе.

«До конца фильма ждала, что это будет предложение»; «Замуж позвал? Ну ладно, все еще впереди. Продолжение следует!» «Любви вам, пусть ваша лодка будет всегда на плаву!» «Пусть так будет всегда и пусть все сказанное сбудется на долгие годы!» — написали фолловеры.

Недавно Александр Петров в беседе с ФАН рассказал о фильме «Человек божий» сербско-американского режиссера Елены Попович, в котором сыграл роль Костаса.