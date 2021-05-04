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Аналитики рассказали о перспективах рубля после майских праздников

Экономика
Аналитики рассказали о перспективах рубля после майских праздников
pixabay.com  /  Paolinio

Москва, 4 мая. Рубль неоднократно преподносил сюрпризы инвесторам в мае, напоминают аналитики. Не исключено, что нацвалюта может удивить участников рынка финансов и в этом году.

Эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер обратил внимание, что в мае вероятность ослабления рубля выше, но на протяжении последних 20 лет наблюдалось и его укрепление. Например, в мае 2009 российская валюта подорожала на 7%, а в прошлом году — почти на 6%, передает Life.

«На курс рубля влияют не длительные майские праздники, а события, которые происходят в мире и на биржах, когда Россия отдыхает, а другие страны — нет. Соответственно, и в этом году всё будет зависеть от новостного фона», — объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Не исключено, что после майских праздников на валютном рынке могут возникнуть предпосылки для снижения курса доллара, считает представитель инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. При этом, по его словам, серьезных колебаний курсов не произойдет.

Аналитик УК «Альфа-капитал» Денис Бадьянов добавил, что основным фактором укрепления рубля остается нефть, котировки которой в последние дни растут. Помимо сырья в пользу российской валюты играет повышение ключевой ставки Центробанком РФ, подчеркнул эксперт.

Тем временем рубль укрепляется к доллару на торгах Мосбиржи. Однако, несмотря на это, ЦБ РФ повысил официальный курс американской валюты на 5 мая.

доллар прогноз финансы рубль
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