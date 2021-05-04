Замглавы МИД Украины рассказал о конфискации «денег Януковича»

Киев, 4 мая. Большая часть якобы изъятых у окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича денег составляла наличные. Об этом сообщил замглавы МИД страны Евгений Енин.

Согласно полученной информации, примерно 87% средств из 1,5 млрд долларов были наличные деньги. Замминистра подчеркнул, что остальные 200 миллионов долларов составляли ценные бумаги.

В рамках этого процесса украинским властям впервые удалось вернуть из Соединенных Штатов 600 тыс. долларов, добавил Енин.

Как стало известно ранее, публицист Анатолий Вассерман назвал главные ошибки бывших президентов Украины.