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Замглавы МИД Украины рассказал о конфискации «денег Януковича»

Политика
Замглавы МИД Украины рассказал о конфискации «денег Януковича»
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Киев, 4 мая. Большая часть якобы изъятых у окружения бывшего украинского президента Виктора Януковича денег составляла наличные. Об этом сообщил замглавы МИД страны Евгений Енин.

Согласно полученной информации, примерно 87% средств из 1,5 млрд долларов были наличные деньги. Замминистра подчеркнул, что остальные 200 миллионов долларов составляли ценные бумаги.

В рамках этого процесса украинским властям впервые удалось вернуть из Соединенных Штатов 600 тыс. долларов, добавил Енин.

Как стало известно ранее, публицист Анатолий Вассерман назвал главные ошибки бывших президентов Украины.

украина янукович енин
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