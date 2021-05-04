Каждый третий житель РФ откладывает дела на потом

Москва, 4 мая. Почти треть россиян предпочитает откладывать дела на потом, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи провели опрос о прокрастинации, лени и трудолюбии граждан. Они выяснили, что привычка приступать к делам не сразу есть у 30% респондентов, причем 37% составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

«Не замечают за собой такой привычки 66% наших соотечественников», — говорится на сайте ВЦИОМ.

Каждый пятый участник исследования (21%) признался, что считает себя ленивым. Трудолюбивыми себя назвали 73% опрошенных, среди которых большинство женщин (77%) и пожилых россиян старше 60 лет (78%).

Свою лень респонденты в основном объяснили отсутствием желания заниматься чем-либо (11%). Оказалось, что чаще всего россияне откладывают бытовые дела (13%), домашнюю уборку (10%) и приготовление еды (6%).