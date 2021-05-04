Ненавистники Победы: Альгис Микульскис о войне оппозиции с памятью народа

Из года в год в преддверии главного праздника России на страницах оппозиционных изданий разворачивается кампания по очернению и дискредитации Дня Победы. Толпы «экспертов» и стада их последователей прикладывают массу сил, чтобы если не вытравить из массового сознания чувство причастности к победителям, то хотя бы обесценить совершенный им подвиг.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает это явление и цели, преследуемые «ненавистниками Победы».

Термин «победобесие» в лексиконе «борцов с режимом» впервые появился в 2005 году, и это «необъяснимым» образом совпало с рождением одной из уже устоявшихся к сегодняшнему дню традиций ношения на одежде гвардейской ленты — символа памяти и преемственности ратных подвигов наших солдат и офицеров.

Кстати, именно тогда, в 2005-м, театровед Александр Минкин на страницах «МК» разразился статьей «Чья победа?», где запросто спрашивал у читателей:

«А вдруг было бы лучше, если бы не Сталин Гитлера победил, а Гитлер — Сталина! Может, лучше бы фашистская Германия в 1945-м победила СССР? А еще лучше б — в 1941-м!»

Знаете… Дичь, когда подобное пишет человек, родившийся в СССР. Но втройне дичь, когда подобное пишет человек с такой фамилией! Пишет, словно давая понять, что Холокост для него ничего не значит...

Однако, вернемся к «победобесию». Почти 10 лет этот неологизм, оскорбляющий память целых народов, населявших некогда СССР, ни шатко ни валко кочевал по сети, потихоньку набирая популярность в определенных кругах. И круги эти старались вовсю, упоенно пытаясь представить подвиг советских людей едва ли не преступлением.

Федеральное агентство новостей /

Несколько примеров:

Апрель 2007 — «неравнодушная общественность» горячо приветствует «перенос» таллинского «Бронзового солдата», стеная об «оккупации» Эстонии Советским Союзом.

9 мая 2008 — первый за всю историю современной России военный парад советского образца на Красной площади. В либеральной среде — истерика на тему «страна возвращается в эпоху противостояния с Западом, обретает державную поступь и напоминает миру о своих танках, самолетах и ядерном оружии!» Как будто это что-то плохое…

Июль 2009 — Парламентская ассамблея ОБСЕ, отмечая дату подписания пакта Молотова—Риббентропа, принимает резолюцию, в которой поддерживается идея отмечать 23 августа как День памяти жертв сталинизма и нацизма. В стане «людей с хорошими лицами» — праздник и горячее одобрение решения, принятого представителями стран, в большинстве своем бывших участницами нацистской агрессии против СССР.

26 января 2014 — на сайте телеканала «Дождь» появляется опрос, где его авторы интересуются: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?»

А потом в Россию возвращается Крым, начинаются бои в Донбассе — и оппозицию окончательно прорывает, словно гигантскую фановую трубу! Слово «победобесие» становится этаким интернет-мемом. Причем, мемом — чемпионом по долгожительству в российском сегменте всемирной паутины.

К настоящему времени на сетевых и телевизионных информационных полях проросли сонмища «экспертов», шумящих о «бессмысленности Победы», о пресловутой «одной винтовке на троих», о «заваливании противника трупами» … Реестр их бреда о войне нам всем отлично знаком и миллионы раз опровергнут. Но очернители сознательно не приемлют критику своих «умствований» и продолжают долбить по Победе из всех своих медиа-пушек.

Впрочем, не только по ней! Победа — одна из главных болевых точек на теле российского общества, но она, увы, не единственная. По мнению политолога Дмитрия Родионова, цель либеральной камарильи гораздо масштабнее.

«Они бьют абсолютно по всему, что как-то связано с патриотизмом и с нашей историей. У них вся наша история — «плохая», народ попался «не тот», все, что было сделано до них, — неправильно вне зависимости от того, какую идеологическую окраску это носило, — обратил внимание эксперт. — Неважно, кто с кем боролся, кто с кем воевал — все было не так, потому что делалось русскими. Учитывая тот факт, что власть сейчас активно культивирует тему Победы, неудивительно, что ее противники из либерального лагеря взяли этот праздник себе «на заметку» и активно бьют по нему».

Федеральное агентство новостей /

Разрушение России через осквернение ее символов — вот задача тех, кто уже много лет льет нам в уши четко структурированные информационные нечистоты. «Победобесие», «нам нечем гордиться», «Сталин и Гитлер — два одинаковых чудовища», «СССР развязал войну», «СССР оккупировал Восточную Европу» … Пока у них получается не очень — число ежегодно выходящих на шествие «Бессмертного полка» в тысячи раз больше числа тех, кто пишет о них оскорбительные статейки и посты в соцсетях.

Задача — сохранить это положение вещей. Всеми способами сохранить. Включая Уголовный кодекс, благо статья о клевете на ветеранов Великой Отечественной в нем уже появилась, и один мошенник уже имел сомнительную честь испытать на себе ее действие.

9 мая в Москве и других российских городах вновь состоятся военные парады, и с тысяч мониторов на победителей и их не утративших историческую память потомков опять польется грязь. Но при всей своей отвратительности будет в этом потоке и нечто обнадеживающее, а именно — убежденность в том, что раз Россия и ее Победа вызывают у злобных клонов такой психоз, значит страна все делает правильно!

А это вам, «прекраснолицые», чтобы не расслаблялись.

Статья 354.1 была введена в УК РФ в мае 2014 года. Часть 1 этой статьи запрещает отрицать факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, а также распространять заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Максимальное наказание — 3 года тюрьмы. Часть 2 касается тех же деяний с использованием служебного положения, СМИ или фальсификацией доказательств и предполагает до 5 лет. Наконец, часть 3 карает за «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично», и предполагает в качестве максимального наказания 1 год исправительных работ.