Чем больше отдаляется от нас День Победы в далеком 1945 году, тем важнее для нас этот святой праздник — 9 Мая. Сегодня все чаще звучат голоса тех, кто призывает не зацикливаться на Великой Отечественной войне, кто всеми способами пытается умалить, принизить значение нашей Победы. Постараюсь объяснить, почему такие разговоры опасны, и в чьих интересах они ведутся.

Мы помним, что День Победы в нашей стране отмечался не всегда одинаково. Отмечание этого праздника имело свою динамику. Сразу после окончания Великой Отечественной войны, когда воспоминания о ней были свежи и очень болезненны, 9 Мая отмечалось скромно. Одно время этот день даже не был выходным. Ситуация, как мы знаем, изменилась, когда СССР возглавил Леонид Ильич Брежнев, который сам был участником войны, хотя и не на командных должностях. Он восстановил выходной 9 мая, а праздник День Победы приобрел соответствующий масштабу этого события размах. Эта традиция, хотя, конечно, видоизмененная в соответствии с сегодняшними реалиями, остается в праздновании Дня Победы и сегодня.

Сегодня День Победы — это праздник не только для ветеранов, которых осталось немного, все-таки 76 лет прошло, но в первую очередь — для молодого поколения. Молодежь, к сожалению, знает о войне до обидного мало, поэтому широкое отмечание Дня Победы играет важнейшую воспитательную роль. Так молодежь учится гордиться нашей страной, которая в то время, когда вся Европа легла под гитлеровский сапог, смогла победить нацистскую Германию, разгромила фашизм, принесла освобождение всем европейским народам.

Это ли не основание для гордости?

Однако, как мы знаем, есть те, кому это не нравится. Кто постоянно критикует наши традиции празднования Дня Победы. Эту критику мы в основном слышим от псевдолиберальной части нашего общества, я говорю «псевдо», потому что к настоящему либерализму все эти люди не имеют никакого отношения.

Федеральное агентство новостей /

Цель наших псевдолибералов, твердящих о «свободе личности», которая дескать важнее, чем благо страны, — это разрушение России в угоду Западу. Те, кто пытается принизить Великую Победу, не хотят понимать, что именно Советский Союз, Красная армия сделали все, чтобы фашизм был повержен, чтобы наши граждане могли свободно жить на своей земле, чтобы им не грозило уничтожение по национальному признаку или в лучшем случае рабство, положение людей второго сорта. А как русских делают людьми второго сорта, мы сегодня видим на примере некоторых стран, образовавшихся из республик бывшего Советского Союза.

Тем отвратительнее звучат все эти псевдолиберальные заявления, что дескать надо было сдать Ленинград немцам и тому подобное. Иначе как кощунством и глумлением над теми, кто отдал свою жизнь за всех нас, я подобные заявления назвать не могу.

Давайте не забывать, что Победа в той страшной войне — это еще и духовная победа над преступной человеконенавистнической идеологией. Это победа народного духа, победа народа, который не хотел мириться с тем, чтобы его землю топтал враг, народа, который ни у кого не желал находиться в подчинении.

Федеральное агентство новостей /

Да, мы видим, что на Западе это многих раздражает. Да, нам рекомендуют поскорее забыть и о войне, и о нашей Победе.

Не премину напомнить о феномене, который явила миру нынешняя Германия. Сегодня немцы полностью снимают с себя ответственность за то, что творили их деды, дескать, то были фашисты, а мы мол совсем не такие.

Они сами так свято поверили, что не имеют к нацизму в Германии никакого отношения, что они ни за что не отвечают, что позволяют себе поучать нас сегодня. Немцы позволяют себе учить нас, как нам жить в своей стране, как защищать права человека и так далее. Да им надо не одну сотню лет отмываться от преступлений нацизма, а не поучать других! Но мы видим, что сами для себя они уже вполне «отмылись», убедили себя, что не несут ответственность за преступления своих предков, и на основании этого присвоили себе право на эдакое нравственное менторство по отношению к нам.

Так что празднования в честь Великой Победы — это не то, что нужно «гасить» в угоду нашим западным «партнерам». Все ровно наоборот: эту тему надо развивать и углублять за счет дополнительных исторических исследований, за счет расширения горизонтов — война шла не только на фронте, но и в тылу, находила свое отражение в искусстве: в поэзии, в кино, в живописи, в музыке. Обо всем этом нужно говорить как можно больше.

В заключение поздравляю всех с великим праздником — 76-й годовщиной Победы. Мы, наша страна, принесли народам мир, нам есть, чем гордиться. В нашей общей Победе наш народ всегда будет черпать силу и веру — что бы ни случилось, мы все преодолеем.