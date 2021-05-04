Скульпторы предрекли катастрофу в случае реконструкции украинской Родины-матери

Киев, 4 мая. Украинские политические деятели выступили с предложением спилить герб СССР с монумента «Родина-мать» на правом берегу Днепра. Скульпторы и художники предостерегли от такого шага.

Предложение внести корректировки в монумент озвучили сразу несколько украинских политиков. Такое решение обосновывалось тем, что герб СССР запрещен к публичной демонстрации на Украине. Против демонтажа символа Страны Советов выступили несколько специалистов.

Внук одного из соавторов монумента Василий Бородай подчеркнул, что герб СССР, весом в 13 тонн, снимать ни в коем случае нельзя — это приведет к разбалансировке всей конструкции и непременной катастрофе — обрушению статуи.

Глава правления Союза художников России, народный художник РФ, скульптор Андрей Ковальчук в беседе с журналистами одного из российских изданий сказал, что снятие герба СССР со статуи недопустимо ни с точки зрения истории, ни с точки зрения художественной композиции.

«Это в любом случае грандиозное произведение монументального искусства», — заявил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что власти Латвии нашли повод демонтировать военные памятники времен Советского Союза.