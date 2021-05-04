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Организаторы «Бессмертного полка» объяснили важность проведения акции в режиме онлайн

Общество
Организаторы «Бессмертного полка» объяснили важность проведения акции в режиме онлайн
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Санкт-Петербург, 4 мая. Глава петербургского штаба движения «Бессмертный полк» Андрей Краснобаев объяснил, для чего активисты второй год подряд проводят акцию в виртуальном формате.

Он напомнил, что в последний раз жители Санкт-Петербурга выходили на Невский проспект с портретами ветеранов в 2019 году, тогда по улицам города прошли более миллиона человек. В 2020 году акция не состоялась из-за отмены всех массовых уличных мероприятий, что было вызвано пандемией коронавируса, передает интернет-издание «Невские новости».

В нынешнем году было принято аналогичное решение. При этом речь не идет о запрете на празднование Дня Победы на улицах города. Краснобаев отметил, что День Победы является семейным праздником, который отмечается в кругу родных и близких, дома и на улице. Он добавил, что онлайн-шествие 2020 года продемонстрировало, что люди считают необходимым принимать участие в подобных мероприятиях.

«Объясняется это просто — шествие «Бессмертного полка», на мой взгляд, — это единственное событие в нашей стране, которое объединяет абсолютно всех людей вне зависимости от их политических убеждений, религиозных вероисповеданий, социального статуса», — пояснил он.

Краснобаев также подчеркнул, что в нынешнем году организаторы акции не допустят провокаций, поэтому проверка всех участников будет осуществляться в несколько этапов.

Напомним, в конце апреля стало известно, что петербургский штаб движения «Бессмертный полк» не будет подавать заявку на проведение шествия, которое планировалось 9 мая 2021 года по Невскому проспекту. По данным организаторов шествия, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не рекомендовало проводить массовую акцию 9 мая, передает сайт 360tv.ru.

петербург бессмертный полк краснобаев
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