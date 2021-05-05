Публицист Кимаковский указал на роль Киева в трагедии Донбасса

Трагедия в Донбассе не закончится, потому что «Украина ведет себя как паршивец». Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил публицист, эксперт Центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.

По словам эксперта, в Донбассе ситуация остается очень напряженной.

«Она сильно накалилась. Утро начиналось с выстрелов. Стреляли с гаубиц. Вся энергетическая инфраструктура населенного пункта была разрушена. В результате обстрелов были жертвы среди мирного населения, также было очень много раненых», — сказал он.

facebook.com / Игорь Кимаковский

Кимаковский считает, что продолжающаяся трагедия не закончится, так как только РФ начинает работать по этому вопросу в информационном поле и «вести себя достойно в дипломатических кругах», Украина превращается в «паршивца».

«У этих людей никакого кодекса нет. Парадокс в том, что жители Донбасса научились жить в этих условиях. Например, мальчик, которого украинские бандиты подорвали с беспилотного аппарата, родился при войне и умер при войне. Это трагедия русского народа, люди говорят в Донбассе про русский мир. Они сделали доктрину русского Донбасса. Там сейчас воспитывается и укрепляется наша русская идентичность, русская пассионарность, это гордость», — подчеркнул публицист.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, эксперт отметил, что в Донецке большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.

«Только батальон «Восток» в последние годы провел 100 мероприятий для школьников, студентов и молодежи в целом. Все это делается, чтобы объяснить подрастающему поколению многоликость современного нацизма и фашизма. Патриотическая работа серьезно развита. Дети войны другие: они совершенно иначе воспринимают этот мир. У них есть правильная оценка происходящего, а также правильное самосознание», — заключил Кимаковский.

Ранее член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков высказался о тиражировании лжи на Украине. По мнению Старикова, главная цель «организованной провокации» в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, — кровопролитие и возложение ответственности за жертв на других.