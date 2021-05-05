Донбасс: воспитание русской идентичности под обстрелами ВСУ

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил отказаться от переговоров в «минском формате». В то же время президент Украины Владимир Зеленский ищет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. А на юго-востоке Украины ни на день не прекращаются обстрелы, под которыми продолжают гибнуть мирные жители.

Зачем Зеленскому нужна встреча Путиным? Какова его истинная цель? Как одесская трагедия стала отправной точкой разгула нацизма на Украине? Зачем показывать людям страшные кадры трагедии в Доме профсоюзов 2 мая? Где крепче всего русская идентичность и чем живет Донбасс? Эти и другие вопросы обсудили историки, политологи, режиссеры, публицисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Одесская трагедия

Одесса никогда не забудет 2 мая 2014 года. Трагедия в городском Доме профсоюзов унесла жизни около 50 человек.

После сожжения людей в Одессе преступники на Украине почувствовали свою безнаказанность. В том, что это была заранее спланированная провокация, уже не сомневается никто. По мнению члена центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», историка, писателя Николая Старикова, целью одесской провокации было пролить кровь и возложить за это ответственность на патриотично настроенных граждан и Россию.

«Официальная версия украинской стороны звучит так: «Люди сами себя сожгли. Ответственность — на тех, кто погиб». Дальше это стало стержневой линией украинской пропаганды в отношении Донбасса: Донецк сам себя обстреливал, Луганск сам себя обстреливал. Дальше ложь только тиражировалась, масштабировалась, а правда замалчивалась. Но точка отсчета была именно в Одессе», — объяснил историк.

Но, несмотря на диктатуру националистов, Одесса всегда была и будет русским городом, уверен он.

Федеральное агентство новостей /

Еще одна задача одесской провокации — подавить пророссийские настроения в обществе, считает публицист Игорь Кимаковский. Одессу надо было залить кровью, чтобы люди, которые хотят ассоциировать себя с Русским миром, боялись. К сожалению, отметил эксперт, украинским властям удалось этого добиться. Кадры из Дома профсоюзов, которые буквально вселяют ужас, видел весь мир.

По признанию актера и режиссера Алексея Семенова, страшные кадры одесской трагедии необходимо показывать людям: это свидетельство зверства и зла, которое совершили националисты.

«Это трагедия, которая поразила и сердце, и мозг. Думаю, люди одинаково реагируют на события такого рода. Я считаю себя наследником этой беды и трагедии. Нормальный человек это видео даже смотреть не может, но смотреть надо, чтобы знать, что такое истинное зло и зверство», — уверен режиссер.

Кадр из фильма «Улицы разбитых фонарей» /

Чтобы донести факты зверств и этим разбудить в людях решимость противостоять подобному злу, предстоит проделать огромный труд, считает он.

Русский мир в Донбассе

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ и гибель мирных жителей, Донбасс живет и четко показывает вектор своего развития в сторону Русского мира. Игорь Кимаковский рассказал, что в рамках форума «Единство русских: защита прав и свобод», который прошел в Донецке, была представлена программа по поддержке русскоязычных людей на Украине, в том числе ветеранов ВОВ. Помимо этого, в Донбассе проводится регулярная работа по патриотическому воспитанию молодежи и полноценно работают краеведческие музеи.

«Парадокс в том, что жители Донбасса научились жить в этих условиях. Мы обсуждали мальчика, которого украинские бандиты подорвали с помощью беспилотного аппарата. И беда заключается в том, что ребенок родился при войне и умер на войне. Это трагедия русского народа. При этом люди говорят в Донбассе про Русский мир. Они сделали доктрину русского Донбасса, они всячески показывают — мы русские люди. И именно там сейчас воспитывается и укрепляется наша русская идентичность, русская пассионарность. Это гордость», — заявил Кимаковский.

Публицист, который сам регулярно посещает Донецк, отметил, что в Донбассе очень большое внимание уделяется воспитанию молодежи. Он рассказал, что один только батальон «Восток» в последние годы провел более 100 различных мероприятий патриотической направленности для школьников и студентов. Все это делается, чтобы объяснить и показать подрастающему поколению многоликость современного нацизма и фашизма.

«Там патриотическая работа очень серьезно развита. И дети войны — они другие. Они совершенно иначе воспринимают этот мир. Очень приятно, что у них есть правильная оценка происходящего и правильное самосознание», — подчеркнул Кимаковский.

Федеральное агентство новостей /

Председатель ленинградского отделения молодежной патриотической организации «Наследие» Илья Сикорский добавил, что в России тоже проводится работа по патриотическому воспитанию и она дает свои плоды.

«Вчера была встреча с детьми. И когда затронули тему войны в Донбассе, дети дали прямой по-детски честный ответ – это фашисты. Поэтому нам уже пора уже называть вещи своими именами. Сказки про сепаратистов есть кому рассказывать в Киеве. А нам надо говорить, что фашизм не умер, он существует в наши дни на Украине», — сказал Сикорский.

Сложилась странная ситуация, когда люди, воспитанные в духе коммунизма, теперь на Украине продвигают идеи нацизма, а ведь они были октябрятами, пионерами, комсомольцами. Заместитель председателя ленинградского отделения «Молодежной патриотической организации» Александр Антонюк считает, что это произошло отнюдь не спонтанно.

«Видимо, какие-то ненужные зерна были заложены с детства. Сейчас просто пришло подходящее время – зерна выросли. Когда смотришь, что они вытворяют, просто не верится, что многие из них жили в Советском Союзе. Но сегодня эти люди показали свое настоящее нутро», — высказался он.

При этом Антонюк убежден, что на Украине есть здравомыслящие политики. Однако в силу сложившейся ситуации им не дают высказаться. Он выразил надежду, что когда-нибудь страна обретет нового президента, который откажется от идей фашизма, чтобы все начать с нуля.

Зачем Зеленскому встреча с Путиным

Однако в ближайшее время Украина вряд ли обретет такого президента, считает Николай Стариков. По его мнению, любой человек, который придет в наши дни к власти на Украине, будет продолжать существующую политику: вести войну в Донбассе, убивать мирных жителей, называть Россию врагом. Поэтому все разговоры вокруг возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского — бесперспективны.

«Мы находимся в очень странной ситуации. Украина заявляет, что она с нами воюет. При этом она не прерывает с нами дипломатических отношений, войну не объявляет. Формально Россия и Украина — это просто соседи, отношения которых ухудшились по инициативе Украины. При этом у Украины есть к России территориальные претензии. Что в этом случае должны обсуждать президенты двух стран?» — задал он риторический вопрос.

Стариков объяснил, что Зеленский хочет создать иллюзию войны с Россией. Однако на Украине идет гражданская война, а наша страна выступает лишь гарантом выполнения соглашений, подписанных конфликтующими сторонами. На этом фоне президенту Украины нужна встреча с Владимиром Путиным, чтобы втянуть Москву в этот конфликт хотя бы словесно. Естественно, наша страна в этом не заинтересована. Президенты, конечно, в рамках дипломатических отношений могут обсуждать и другие проблемы, но для этого Зеленскому надо приехать в РФ, что для него неприемлемо, отметил историк.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Ведь, представьте, вы своим гражданам говорите, что уже семь лет воюете с Россией. И вдруг президент Украины летит в Москву. В этом случае он может лететь туда только с одной целью – подписывать капитуляцию. Поэтому говорить главам государств не о чем: о чем хотим говорить мы — не хочет говорить Зеленский, а о чем хочет говорить Зеленский — не собираемся мы», — пояснил Николай Стариков.

К тому же Россия имеет право задать президенту Украины целый ряд неудобных вопросов — что у вас происходит с русским языком, почему на территории, которую вы считаете своей, продолжают гибнуть люди? Зеленский на роль ответчика не согласен, поэтому с его стороны идут странные предложения о встрече в Ватикане. Учитывая все эти обстоятельства, Стариков уверен, что встреча президентов России и Украины — маловероятна.