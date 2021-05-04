Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 14:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:54
Видео
Актер Семенов сравнил бойцов ВСУ в Донбассе с гитлеровцами
14:53
Общество
Пятизвездочный отель в Турции закрыли из-за украинского аниматора
14:52
Общество
Создатели анимационного сериала «Звездные войны» показали новый постер
14:51
Экономика
«Транснефть» допустила сокращение поставок нефти на НПЗ Белоруссии
14:49
Политика
В СМИ рассказали, как стратегия России по Донбассу спутала планы Киева и США
14:48
Весь мир
Усилия Марокко по развитию района Агуэра вызвали негативную реакцию в Мавритании
14:48
Шоу-бизнес
Брухунова рассекретила тайну отношений с юмористом Евгением Петросяном
14:48
Политика
Скульпторы предрекли катастрофу в случае реконструкции украинской Родины-матери
14:47
Весь мир
Полиция Эквадора захватила груз кокаина, направлявшийся в Россию
14:47
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» объяснили важность проведения акции в режиме онлайн
14:44
Происшествия
Домохозяйки «заработали» на подпольном банке в Петербурге миллионы рублей
14:43
Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин признался, что ему стыдно за некоторые спектакли с его участием
14:42
Общество
Опубликовано цветное видео берлинского парада Красной армии в мае 1945 года
14:40
Политика
Точка отсчета — Одесса: Стариков высказался о тиражировании лжи на Украине
14:39
Политика
Главы Казахстана и Таджикистана обсудят безопасность среднеазиатского региона
14:35
Политика
Бизнесмен Пригожин призвал думать о пользе для Петербурга
14:33
Происшествия
Дипломат швейцарского посольства погибла в иранской столице
14:32
Спорт
«Спортинг» может стать последним клубом в карьере Роналду
14:30
Политика
Ветеран ЛНР призвал Россию, ФРГ и Францию принудить Киев выполнить Минские соглашения
14:30
Политика
Что прячет G7 за информационной войной с РФ. Колонка Евгения Беня
Все новости

Актер Валерий Гаркалин признался, что ему стыдно за некоторые спектакли с его участием

Шоу-бизнес
Актер Валерий Гаркалин признался, что ему стыдно за некоторые спектакли с его участием
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 4 мая. Известный актер театра и кино Валерий Гаркалин признался, что до сих пор со стыдом вспоминает спектакль "Прощай, конферансье!", постановкой которого занимался Андрей Миронов.

Актриса Татьяна Васильева в одном из своих интервью заявила, что большинство зрителей сегодня ходят в театр по привычке. По ее словам, сейчас она сама редкий гость на спектаклях, поскольку, как правило, «это долго, скучно и непонятно». Большинство новых постановок не годятся в подметки пьесам, которые годами шли на сцене МХАТа или БДТ.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин поддержал мнение своей коллеги, однако только частично. Он отметил, что во все времена были плохие и хорошие постановки. Странно считать, что мастодонты советского театра поголовно выпускали лишь шедевры. Даже на сценах академических театров Сергея Образцова и Валентина Плучека случались откровенные провалы и неудачи. Гаркалин признался, что есть спектакли, за которые ему стыдно до сих пор, хотя с премьер многих из них прошло более 30 лет.

«Например, «Прощай, конферансье!», поставленный Андреем Мироновым, где не было театра, а был набор тех самых штампов, о которых вы говорите», — рассказал артист в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Гаркалин подчеркнул, что действительно сегодня стало намного больше плохих, «штампованных» спектаклей, однако ругать все подряд – тоже неверно. Как объяснил актер, в сегодняшнем театре практически нет чувства, актеры просто тарабанят заученные слова, стоя на сцене. Из-за подобной системы координат на сцене зрители в большинстве своем и спят на спектакле.

Недавно все театралы Петербурга узнали отличную новость. После перенесенного коронавируса известная российская актриса Алиса Фрейндлих готова вернуться на сцену Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

актер театр спектакли гаркалин
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 52894 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 52080 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 43294 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 37938 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 28169 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Шоу-бизнес / Актер Валерий Гаркалин признался, что ему стыдно за некоторые спектакли с его участием
Рейтинг@Mail.ru