Актер Валерий Гаркалин признался, что ему стыдно за некоторые спектакли с его участием

Москва, 4 мая. Известный актер театра и кино Валерий Гаркалин признался, что до сих пор со стыдом вспоминает спектакль "Прощай, конферансье!", постановкой которого занимался Андрей Миронов.

Актриса Татьяна Васильева в одном из своих интервью заявила, что большинство зрителей сегодня ходят в театр по привычке. По ее словам, сейчас она сама редкий гость на спектаклях, поскольку, как правило, «это долго, скучно и непонятно». Большинство новых постановок не годятся в подметки пьесам, которые годами шли на сцене МХАТа или БДТ.

Народный артист РФ Валерий Гаркалин поддержал мнение своей коллеги, однако только частично. Он отметил, что во все времена были плохие и хорошие постановки. Странно считать, что мастодонты советского театра поголовно выпускали лишь шедевры. Даже на сценах академических театров Сергея Образцова и Валентина Плучека случались откровенные провалы и неудачи. Гаркалин признался, что есть спектакли, за которые ему стыдно до сих пор, хотя с премьер многих из них прошло более 30 лет.

«Например, «Прощай, конферансье!», поставленный Андреем Мироновым, где не было театра, а был набор тех самых штампов, о которых вы говорите», — рассказал артист в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Гаркалин подчеркнул, что действительно сегодня стало намного больше плохих, «штампованных» спектаклей, однако ругать все подряд – тоже неверно. Как объяснил актер, в сегодняшнем театре практически нет чувства, актеры просто тарабанят заученные слова, стоя на сцене. Из-за подобной системы координат на сцене зрители в большинстве своем и спят на спектакле.

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