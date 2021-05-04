Опубликовано цветное видео берлинского парада Красной армии в мае 1945 года

Москва, 4 мая. Уникальные кадры первого победного парада советских бойцов, прошедшего всего через несколько дней после водружения Красного Знамени над Рейхстагом, опубликовано в Сети.

Соответствующую запись предоставил телеканал RT. В качестве ее основы были использованы кадры кинохроники, оцифрованные и отреставрированные с помощью нейросетей.

На записи показан парад бойцов Красной армии 4 мая 1945 года возле Бранденбургских ворот, на солдатах и офицерах одета полевая форма, в которой они закончили свой последний бой в логове фашизма. Кроме того, на пленке опубликованы кадры возвращения демобилизованных советских воинов домой.

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