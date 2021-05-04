Главы Казахстана и Таджикистана обсудят безопасность среднеазиатского региона

Нур-Султан, 4 мая. Безопасность Центральной Азии станет одной из главных тем переговоров Душанбе и Нур-Султана, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Переговоры пройдут в рамках рабочего визита Токаева в Душанбе 19–20 мая, уточняет Берик Уали.

Лидеры республик обсудят двусторонние отношения государств в сфере экономики и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено безопасности среднеазиатского региона, подчеркивается в сообщении.

Эмомали Рахмон был в Казахстане в марте 2018 года. На тот момент республикой руководил Нурсултан Назарбаев. В июне 2019 года Токаев приехал в Таджикистан на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Ранее стало известно о целях визита министра обороны России Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан.