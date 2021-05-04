Дипломат швейцарского посольства погибла в иранской столице

Тегеран, 4 мая. Курировавшая дела США дипломат швейцарского посольства погибла в столице Ирана. Полиция разбирается в случившемся.

Несчастный случай произошел на севере Тегерана. Высокопоставленная сотрудница посольства Швейцарии выпала из окна здания, в котором она проживала. Дипломат получила травмы, несовместимые с жизнью, она погибла на месте.

Известно, что 51-летняя женщина занимала пост первого секретаря посольства и представляла интересы США в Иране. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Швейцария стала представлять интересы Вашингтона в Тегеране после того, как Иран разорвал дипломатические отношения с США.

Ранее стало известно, что Иран может передать США подозреваемых в шпионаже, сообщал ФАН. Кроме того, Вашингтон может параллельно с этим разморозить 7 млрд долларов иранских активов.