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«Спортинг» может стать последним клубом в карьере Роналду

  /   Обновлено: 04 мая 2021 14:36
Спорт
«Спортинг» может стать последним клубом в карьере Роналду
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Лиссабон, 4 мая. Криштиану Роналду намерен завершить карьеру в португальском «Спортинге». Титулованный форвард является воспитанником клуба из Лиссабона.

Итальянский журналист Клаудио Раймонди сообщил, что 36-летний Криштиану Роналду хочет завершить карьеру в лиссабонском «Спортинге». Один из самых титулованных игроков в истории современного футбола планирует перейти в португальский клуб по окончании контракта с «Ювентусом». Срок соглашения Роналду со «старой синьорой» истекает летом 2022 года. По данным журналиста, португалец намерен завершить карьеру в клубе из Лиссабона.

В «Спортинге» информацию о возможном возвращении форварда пока не комментировали. Роналду является воспитанником лиссабонского клуба. Из «Спортинга» Роналду перешел в английский «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Ранее бутсы Лионеля Месси продали на аукционе за 125 тысяч фунтов стерлингов. Вырученные деньги будут потрачены на поддержку проекта по здравоохранению.

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