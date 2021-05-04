«Спортинг» может стать последним клубом в карьере Роналду

Лиссабон, 4 мая. Криштиану Роналду намерен завершить карьеру в португальском «Спортинге». Титулованный форвард является воспитанником клуба из Лиссабона.

Итальянский журналист Клаудио Раймонди сообщил, что 36-летний Криштиану Роналду хочет завершить карьеру в лиссабонском «Спортинге». Один из самых титулованных игроков в истории современного футбола планирует перейти в португальский клуб по окончании контракта с «Ювентусом». Срок соглашения Роналду со «старой синьорой» истекает летом 2022 года. По данным журналиста, португалец намерен завершить карьеру в клубе из Лиссабона.

В «Спортинге» информацию о возможном возвращении форварда пока не комментировали. Роналду является воспитанником лиссабонского клуба. Из «Спортинга» Роналду перешел в английский «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

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