Луганск, 4 мая. Украинское политическое руководство демонстративно отказывается от мирного урегулирования на востоке страны, что требует решительных действий от стран-гарантов Минска-2.

Об этом рассказал в интервью «ПолитЭксперту» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он жестко раскритиковал намерение киевских политиков получить контроль над всей линией государственной границы между Россией, ДНР и ЛНР, так как подобные действия приведут к массовым репрессиям и фактической резне в республиках Донбасса. Кроме того, они грубо противоречат очередности выполнения Минских соглашений.

«Нужно принимать волевое решение странам-гарантам Минских соглашений — России, Франции и Германии. Украина саботирует процесс, отказывается выполнять международные обязательства, и тогда эти страны-гаранты по международному праву должны дать адекватный ответ», — подчеркнул Марочко.

Ветеран Народной милиции ЛНР призвал Россию, ФРГ и Францию оказать совместное давление на Киев и принудить его выполнить все пункты Минских соглашений в строгой очередности. Для этого может быть достаточно ввести санкции и инициировать разбирательства в международных судах и третейских арбитражах, полагает Марочко.

Ранее сообщалось о многочисленных обстрелах ВСУ территории ЛНР в течение недели.