Некиношные герои: знаменитые советские киноактеры, прошедшие войну

Всего Николай Трофимов сыграл в 95 кинофильмах и телесериалах, в том числе на военную тему. Как то — «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Блокада» (две части), «На пути в Берлин» и другие.



Многие помнят фразу Трофимова из кинокомедии «Бриллиантовая рука», где он сыграл полковника милиции: «А вот это попробуйте!»



Если же говорить о сцене, то с 1946 года Николай Николаевич работал в Ленинградском театре комедии, с 1963-го по 1964-й — в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне — театр «Балтийский дом»), а после этого и до конца своих дней — в Большом драматическом театре им. М. Горького (БДТ).

