Некиношные герои: знаменитые советские киноактеры, прошедшие войну

Зиновий Гердт — инвалид войны III группы. Он был награжден орденом Красной Звезды.
Вернувшись в Москву и оправившись от ран, Зиновий Ефимович работал в Московском театре молодежи при дирекции фронтовых театров, а с 1945 по 1982 год — в Центральном театре кукол под руководством С. В. Образцова. Потом были МАДТ имени М. Н. Ермоловой, «Современник» и другие театры.
Одна из самых известных работ Гердта — роль Паниковского в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Были и полюбившиеся всем «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Соломенная шляпка», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Биндюжник и Король», «Интердевочка». Всего Зиновий Гердт сыграл более чем в ста фильмах.
Нередко даже от комических персонажей Гердта веяло грустью. Может быть, так звучала боль пережитой войны.