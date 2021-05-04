Некиношные герои: знаменитые советские киноактеры, прошедшие войну

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Некиношные
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Знаменитые советские киноактеры, прошедшие войну
В преддверии 9 Мая ФАН собрал подборку личных историй любимейших советских актеров, героически защищавших Родину в Великой Отечественной войне.

Многие наши артисты «дебютировали в роли» солдата отнюдь не на съемочной площадке. Те же, кто был постарше, сменили сценические костюмы на военные гимнастерки, а вместо микрофонов взяли в руки винтовки.

Про некоторых из актеров зрители и подумать не могли, что они бывали на фронте — и не в составе творческих бригад, а на передовой. Но, возможно, именно тот их боевой опыт позволил кинозвездам по-настоящему раскрыть себя в профессиональной сфере — и особенно в фильмах про войну.

Сергей
Бондарчук

«Судьба человека» — это самое сильное, самое великое, что было снято о войне».
Так говорил Роберто Росселлини о фильме Сергея Бондарчука, который, по словам итальянца, помог ему лучше понять душу и характер советского человека.

Бондарчук не только выступил режиссером картины, но и сыграл в ней главную роль — солдата Андрея Соколова, потерявшего семью и дом и обретшего новый смысл жизни после встречи с осиротевшим мальчиком Ваней.
21-летний Сергей Бондарчук ушел на фронт в 1941 году, всего пару лет отучившись в Ростовском театральном училище. Он прошел всю войну солдатом, участвовал в боях на Северном Кавказе, воевал под Грозным, Армавиром, Моздоком. За проявленную храбрость Бондарчук был награжден медалью «За оборону Кавказа» и орденом Отечественной войны II степени.
Сергея Бондарчука демобилизовали в 1946 году, а уже в 1948-м он окончил актерский факультет ВГИКа в Москве, где был одним из лучших студентов на курсе Сергея Герасимова. В том же году он дебютировал в фильме «Молодая гвардия», исполнив роль коммуниста-подпольщика Валько.

Что касается «Судьбы человека», то этой картины могло и вовсе не случиться — молодой режиссер долго не мог получить разрешение на съемки экранизации рассказа Михаила Шолохова, так как в Союзе кинематографистов СССР его считали хорошим актером, но не думали, что он способен снять достойный фильм.

Тем не менее, киноленту Бондарчука ждал успех. Съемки длились всего 74 дня, картина стала триумфатором Московского международного кинофестиваля, фестивалей в Локарно, Карловых Варах, Минске, Джорджтауне. За свой пронзительный фильм Бондарчук был удостоен Ленинской премии.
Впоследствии советский режиссер еще раз обратился к теме Великой Отечественной войны в произведениях Шолохова, экранизировав в 1975 году роман «Они сражались за Родину».

Сам режиссер сыграл в картине роль рядового Ивана Звягинцева. В фильме снимались и другие актеры-фронтовики: Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Алексей Ванин и Николай Волков.
Уже после смерти Сергея Федоровича его супруга Ирина Скобцева вспоминала рассказы мужа, всякий раз подчеркивая его смелость и готовность защищать Родину до самого конца.
Была страшная фугасная атака на Грозный. Казалось, земля горит и железо плавится. Стоял жуткий запах горелого человеческого мяса. Сергей укрылся в окопе, который в любую секунду мог стать его могилой»,
— рассказывала Скобцева.

Иннокентий
Смоктуновский

Кеша Смоктуновский остался в семье за старшего в 16 лет. Отец будущего артиста ушел на фронт, и тот крутился на двух работах: в Красноярском драмтеатре и в госпитале при воинской части.

Отец молодого человека Михаил Петрович пропал без вести в 1942-м, а в 1943-м на фронт призвали и Иннокентия Михайловича. Ему было 17 лет.
Иннокентий Смоктуновский сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Киев. За доставку под огнем донесения он был награжден своей первой боевой медалью — «За Отвагу».

В декабре 1943 года в одном из боев под Житомиром Смоктуновский попал в плен.

Но через месяц бежал при переводе в другой лагерь: обессилевший, почти умирающий, Смоктуновский добрался до ближайшей деревни, где его выходила местная жительница.

Поправив здоровье, Смоктуновский присоединился к партизанам, а в 1944 году его отряд соединился с регулярными частями Красной армии.
Как и многие ветераны, о войне Смоктуновский говорить не любил — зато написал потрясающие пронзительной честностью воспоминания, в которых дал четкое определение слову «храбрость»:
Не верьте, что на войне не страшно, это страшно всегда. А храбрость состоит в том, что тебе страшно, а ты должен преодолеть животный ужас и идти вперед, и ты это делаешь».
В актерской карьере Иннокентия Смоктуновского есть несколько киноработ о Великой Отечественной войне.

Это фильм «Солдаты», где он сыграл небольшую роль лейтенанта Фарбера, и кинолента Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» — в экранизации романа Михаила Шолохова актер получил роль хирурга.

Элина
Быстрицкая

У актрисы Элины Быстрицкой было много наград, но любимой была одна — нагрудный знак «Сын полка». Быстрицкая — единственная женщина, удостоившаяся такой медали.
Ей было 13, когда началась война. Миниатюрной киевлянке пришлось повзрослеть очень быстро — в 1941 году она уже работала санитаркой и лаборанткой во фронтовом передвижном эвакогоспитале №3261. Сначала в Актюбинске, потом в Сталино (современный Донецк) и Одессе, где жила с мамой и сестрой.

Будущая артистка работала наравне со взрослыми: участвовала в приемке раненых, стойко переносила вид ран и оторванных конечностей.

В ноябре 1944 года Быстрицкая с матерью и сестрой вернулась в Нежин, где после Победы к ним присоединился отец. Капитан медицинской службы Авраам Быстрицкий служил в годы войны в действующей армии, а затем во фронтовых госпиталях.

Уже после войны, в 1947 году, опытная медсестра Быстрицкая с отличием окончила медицинский техникум в Нежине. Там же она впервые приняла участие в художественной самодеятельности и сыграла первую роль в местном драмтеатре.

Наверное, родители-медики надеялись, что Элина продолжит династию и станет врачом, но в 1948 году Быстрицкая поступила в Киевский театральный институт им. И. К. Карпенко-Карого (ныне — Киевский национальный университет театра, кино и телевидения), связав судьбу со сценой.
Быстрицкая много и часто рассказывала о войне в интервью. Одно из воспоминаний особенно сильно врезалось в ее память:
Представьте, черная, выжженная до горизонта степь близ Донецка, а по ней ветер несет обгорелые треугольники писем. Так получилось, что перед тем, как прибыл наш эшелон, шел другой, почтовый, а в него попала фашистская бомба. И вот из разбитых вагонов летели и летели письма — сотни, тысячи писем…»
К тому времени Быстрицкая и ее мама уже долгое время не получали весточки от отца, и будущая артистка хорошо понимала, как этих писем ждут близкие тех, кто сейчас на фронте.
У Элины Авраамовны было множество наград. В том числе орден Отечественной войны II степени за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Юрий
Никулин

В 1941 году 20-летний Юра Никулин вовсю готовился к демобилизации. Солдатом он был уже довольно опытным — сразу после школы, в 1939-м, его призвали в армию, где он служил в 115-м зенитно-артиллерийском полку.

Но планам на беззаботное лето не суждено было сбыться — началась война. С первых ее дней батарея Никулина вела огонь по фашистским самолетам, пытавшимся прорваться к Ленинграду.

В своих мемуарах «Почти серьезно» Никулин вспоминал, как пешком с линии фронта ходил в город получать продукты для своей артиллерийской батареи.
Ходили с санками. Все продукты на 120 человек, на три дня, умещались на санках»,
— писал Никулин.
В составе зенитной батареи Юрий Владимирович воевал до весны 1943 года, дослужившись до старшего сержанта. Дважды побывал в госпитале — после воспаления легких и после контузии.

Выздоровевший, он был направлен в 72-й отдельный зенитный дивизион под Колпином.
Когда в 1944 году началось наступление на Ленинградском фронте, батарея Никулина выдвинулась из Пулкова. Позже он вспоминал, как во время привала в одном из полупустых немецких блиндажей он спас... голодную мышку. Та запрыгнула к солдатам на стол и начала просить еду.

Сослуживцы Юрия предположили, что этому ее научили жившие здесь немцы, и решили убить. Но Никулин запротестовал.

— Мышь-то немецкая, — возмутился боец.

— Да нет, — сказал Никулин. — Это наша мышь, ленинградская. Что, ее из Германии привезли? Посмотри на ее лицо...
Победу Юрий Никулин встретил в Прибалтике.

Уже будучи артистом, он несколько раз перевоплощался в военных. В 1975 году в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» Никулин сыграл рядового Некрасова.

А в 1981 году он исполнил роль Лопатина в фильме Алексея Германа «Двадцать дней без войны» по одноименной повести Константина Симонова.
Удивительно, но режиссеру пришлось очень долго уговаривать Никулина сыграть эту роль — великий артист считал, что ей не соответствует.
Алексей Герман рассказывал, что и сам Константин Симонов одобряет мою кандидатуру на роль Лопатина. Как это произошло, до сих пор не пойму, но к половине второго ночи мое сопротивление было сломлено»,
— рассказывал Никулин.
Старший сержант Юрий Никулин был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Владимир
Басов

Летом 1941 года вчерашний школьник Володя Басов успел всего раз сходить во ВГИК — узнать, что нужно для поступления. Через несколько дней началась война. Пользоваться бронью и идти служить в театр 17-летний юноша наотрез отказался.
В начале войны я получил приглашение в Театр Красной Армии, но в моей юношеской голове не укладывалось, как это можно играть, когда нужно палить»,
— вспоминал он впоследствии.
Басов прошел обучение в артиллерийском училище, а позже командовал минометной батареей, сражался в составе штурмовых бригад.
Идем по снеговому коридору. На марше давно собственных ног не чуешь. Оказывается, можно и поспать. На ходу... Метров 50-60 идет боец и спит, очнется — откуда силы взялись?»
— писал Басов своей маме с фронта о переходе под Калугой в 1942 году.
На фронте талантливый артист Басов поднимал боевой дух товарищей — он поставил более 150 спектаклей для красноармейцев.

Пришедший на войну младшим сержантом, к ее окончанию Владимир Павлович дослужился до капитана, командира батареи 424 мотострелкового полка 14-й зенитной артиллерийской Рижской дивизии, а позже — до заместителя начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования.
Будущий актер участвовал в освобождении Европы от фашистов. 23 февраля 1945 года во главе штурмовой группы он обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны, но был тяжело контужен в бою.
Мне выпало счастье закончить освобождение моей Родины от захватчиков. Скоро мы их сбросим в Балтийское море. Я проехал до фронта большой путь и всюду видел следы оккупации, следы, которые камнем ложатся на сердце»,
— обращался Басов к маме.
Владимир Басов был награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

После войны он мог бы продолжить офицерскую карьеру и стать профессиональным военным, но мечта о сцене оказалась сильнее. В 1947 году Басов поступил на режиссерский факультет ВГИК.

В творчестве Владимира Павловича нашлось место теме Великой Отечественной войны: он снял мини-сериал о советском разведчике «Щит и меч», где сам же исполнил главную роль. Басов также выступил режиссером фильма «Тишина» о первых послевоенных месяцах.

Павел
Луспекаев

Когда началась война, Паше Луспекаеву было всего 14 — и уже через два года он ушел на фронт. Шестнадцатилетний подросток участвовал в боевых операциях в составе партизанской разведгруппы («опергруппа 00134»).
Однажды Луспекаеву пришлось четыре часа неподвижно пролежать на снегу, и он сильно обморозил ноги. К сожалению, с тех пор кровообращение в конечностях так и не восстановилось до конца.

В одном из боев Луспекаев был тяжело ранен — в руку ему попала разрывная пуля, которая раздробила локтевой сустав. Юношу без сознания госпитализировали в Саратовский военный госпиталь и начали срочно готовить к ампутации руки. Но Луспекаев пришел в себя и заставил хирурга поклясться, что тот не будет делать эту операцию.

И доктор сдержал клятву.

После выздоровления Павел Борисович был определен на службу в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта. А в 1944 году он демобилизовался из армии и переехал в Ворошиловград (ныне Луганск). Там молодой человек поступил в труппу местного драматического театра, где играл два года.
В 1946 году Луспекаев приехал в Москву и подал документы в театральное училище имени Щепкина. Артист начал играть в театре и сниматься в кино.

Вскоре Павлу Луспекаеву снова пришлось проявить настоящее мужество и несгибаемый характер — из-за обморожения на фронте в 26 лет у него развился атеросклероз сосудов.

Первый раз болезнь дала о себе знать после окончания съемок в фильме «Капроновые сети», где он играл шофера Степана.
Из-за обострившихся проблем со здоровьем его роль Косталмеда в фильме «Республика Шкид» пришлось значительно сократить. Актера положили в больницу, врачи настаивали на ампутации обеих ног до колен — но Луспекаев снова уперся:
Кому, к черту, нужен безногий актер?»
Врачи предупредили его о риске, но в итоге ограничились ампутацией пальцев правой ноги. Через месяц стало понятно, что необходимо отнять и пальцы левой. С тех пор артиста в буквальном смысле «резали по частям»: третья операция лишила его стопы одной ноги, четвертая — стопы другой.

Спасаясь от страшных болей, Луспекаев начал принимать сильнодействующий препарат — пантопон, пока не понял, что становится наркоманом. Олег Басилашвили позднее вспоминал, как артист изо всех сил пытался справиться с зависимостью и вернуться в театр, представляя, как открывается занавес — и он выходит на сцену.
И этими культяшками — без ступней — начал плясать по полу, демонстрируя мне и прежде всего себе, что еще встанет на протезы и продолжит работу»,
— вспоминал Басилашвили свое общение с Луспекаевым.
И Луспекаеву, человеку невероятной силы воли и мужества, это удалось — он избавился от зависимости и вернулся к работе. Министр культуры СССР Екатерина Фурцева помогла артисту достать протезы и лекарства.

Самую известную свою роль — неподкупного таможенника Павла Верещагина в «Белом солнце пустыни» — Луспекаев исполнил, передвигаясь на протезах. Его герой полюбился зрителям и стал символом для всех таможенников. Памятники Верещагину уже после смерти Луспекаева появились на границе Донецкой и Ростовской областей, в Луганске и у стен Курганской таможни.

Анатолий
Папанов

В 1940 году 18-летний литейщик Толя Папанов мечтал быть артистом. Еще со школы он посещал драмкружок, а недавно записался в заводскую театральную студию. Но будущего актера призвали в армию — он служил срочную в Саратове, затем в Оренбурге. А в июне 1941 года началась война…
Старший сержант Анатолий Папанов был направлен на фронт и стал командиром зенитной батареи. В октябре 1942 года его отправили на 2-й Юго-Западный фронт.

Шли бои за Харьков. Красная Армия оттягивалась к Сталинграду, фашисты наступали, потери были страшные. В первом же бою взвод, в котором служил Папанов, понес чудовищные потери.

Выживших объединили с другим подразделением — и несгибаемые советские солдаты снова пошли в атаку. Позже Анатолий Папанов рассказывал, что на всю жизнь запомнил тот день: погибло 29 человек, выжило — 13.

В блиндаж, где находилось отделение Папанова, попала фашистская бомба. Будущего актера тяжело контузило, иссекло осколками, засыпало землей, солдат потерял сознание. Все его товарищи погибли.

Очнулся Папанов в санчасти, где позже ему ампутировали два пальца стопы. Полгода он был прикован к больничной койке в госпитале на берегу Каспия.
В том первом бою был убит друг Папанова Алик Рафаевич, который тоже мечтал о кино.
Алик хотел стать кинооператором, он учился во ВГИКе. Но не стал. Я видел, как люди за одну ночь седели. К потерям я так и не привык. И боль не ушла со временем»,
— вспоминал Папанов.
Ранение не могло сломить старшего сержанта Папанова — он сам просился на фронт, но его комиссовали. В 21 год Анатолий Дмитриевич стал инвалидом III группы.

Молодой человек вернулся в Москву. Долго он не мог ходить без палки, думал о погибших и своей «неполноценности».
В 1943 году фронтовик поступил на второй курс ГИТИСа.

Знаменитым он стал после того, как сыграл главную роль — генерала Серпилина — в фильме «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова.
Актер снялся в семидесяти фильмах, ему были подвластны и трагические, и комедийные образы. Он озвучил более ста мультфильмов: Папанов в шутку жаловался, что Волк из «Ну, погоди!» перегрыз ему всю биографию.

Фразы героев Папанова из картин «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев» стали крылатыми.

Михаил
Пуговкин

Про маленького Мишу Пуговкина все говорили: «Будет артистом!» Но семья будущего актера жила бедно, поэтому 15-летний мальчик устроился на Московский тормозной завод.

Но мечта о сцене была слишком яркой, поэтому юный Пуговкин записался в театральный кружок в Клубе имени Каляева. Там мальчика заметил режиссер Московского драматического театра и позвал играть к себе.

В театре на Сретенке Михаил Пуговкин прослужил до начала войны.
7 июля 1941 года 18-летний Михаил ушел добровольцем на фронт. Его приписали к 1-й стрелковому полку 6-й дивизии Московского народного ополчения.

В начале войны молодой солдат строил оборонительные укрепления, потом со своим подразделением был брошен в Смоленское сражение. Участвовал в Ельнинской операции, попал в окружение, пробился к нашим.
Итогом той наступательной операции явилась ликвидация Ельнинского выступа, это сняло угрозу вторжения немецких войск в советскую оборону и предотвратило удар во фланг Западному фронту.

С начала 1942 года Пуговкин служил разведчиком в 1147-м стрелковом полку 353-й стрелковой дивизии на Южном фронте. Летом 1942 года будущий артист в боях под Ворошиловградом получил тяжелое ранение в ногу, потом проходил лечение в Тбилиси.
Из-за начавшейся гангрены врачи хотели ампутировать молодому человеку ногу, но Пуговкин упросил хирургов не делать этого. С риском для жизни ногу сохранили, боец поправился, а затем его комиссовали. Позже Михаила Пуговкина наградили орденом Отечественной войны II степени.

В 1943 году комиссованный Пуговкин поступил в школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе. На тот момент у фронтовика было всего три класса образования, так что при поступлении ему пришлось разыграть сценку: дескать, аттестат об окончании школы утерян на фронте.

Из МХАТа Михаила Пуговкина отчисляли, но он восстанавливался… Окончил учебу он в 1947 году. Потом были театр Ленинского комсомола и Вологодский драмтеатр.
Начались съемки в кино: «Мосфильм», Киностудия имени М. Горького... Всего Михаил Иванович исполнил около ста ролей, по большей части — комедийных. Он играл обаятельных прохиндеев и добродушных жуликов.

Известность к Пуговкину пришла после фильма «Солдат Иван Бровкин», вышедшего в 1955 году. Но настоящей звездой фронтовик стал, снявшись у Леонида Гайдая: «Операция «Ы», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «За спичками», «Спортлото-82» завоевали сердца зрителей.

Зиновий
Гердт

Четвертый ребенок в семье приказчика, Залман Храпинович, который позже взял себе имя Зиновий Гердт, учился в фабрично-заводском училище Московского электрозавода имени Куйбышева и играл в театре рабочей молодежи. Позже он служил в Театре кукол при Московском Дворце пионеров. А в 1939 году перешел в Московскую государственную театральную студию, где и работал до начала войны.
В июне 1941 года 25-летний Гердт записался добровольцем, и его определили на краткосрочные сборы саперов — сыграло роль техническое образование.

После курсов был Калининский фронт, затем — Воронежский. Зиновий стал начальником инженерной службы 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии и получил звание гвардии старший лейтенант.

В ночь с 5 на 6 августа 1942 года Гердт принял свой первый бой, который состоялся под селом Сторожевое близ переправы через Дон.

Фронтовик писал жене о том, как погиб его друг: товарищ умер от ран, но перед смертью попросил Гердта вынести его из сарая, чтобы в последний раз посмотреть на небо.
Зимой 1943 года Зиновий Гердт был награжден медалью «За отвагу». В боях за Харьков Гердт разминировал проход для советской бронетехники и был тяжело ранен в ногу осколком немецкого танкового снаряда.

С поля боя раненого солдата вынесла медсестра. Ее звали Вера Веденина — имя своей спасительницы Гердт запомнил на всю жизнь. Выживший старший лейтенант вспоминал, что в белгородском госпитале, чихая или неловко повернувшись, он несколько раз терял сознание от боли.

Будущий киноактер перенес одиннадцать операций, некоторые — без наркоза, потому что не было никакого наркоза, но врачам все-таки удалось сохранить ногу. Правда, она стала на 8 сантиметров короче, и хромота сохранилась на всю жизнь.
Зиновий Гердт — инвалид войны III группы. Он был награжден орденом Красной Звезды.

Вернувшись в Москву и оправившись от ран, Зиновий Ефимович работал в Московском театре молодежи при дирекции фронтовых театров, а с 1945 по 1982 год — в Центральном театре кукол под руководством С. В. Образцова. Потом были МАДТ имени М. Н. Ермоловой, «Современник» и другие театры.

Одна из самых известных работ Гердта — роль Паниковского в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок». Были и полюбившиеся всем «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Соломенная шляпка», «О бедном гусаре замолвите слово», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Биндюжник и Король», «Интердевочка». Всего Зиновий Гердт сыграл более чем в ста фильмах.

Нередко даже от комических персонажей Гердта веяло грустью. Может быть, так звучала боль пережитой войны.

Николай
Трофимов

Летом 1941-го Николаю Трофимову был 21 год — он только окончил Ленинградский театральный институт. Вместо театра молодой человек отправился на фронт.
Он служил в Военно-морском флоте и одновременно был солистом Центрального ансамбля песни и пляски ВМФ СССР. Пел в «Ансамбле пяти морей» Исаака Дунаевского. В 1944 году Трофимов поступил в труппу Таллинского театра Балтийского флота ВМФ СССР.

В годы Великой Отечественной войны Трофимов был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Уже в 1985 году Трофимова наградили орденом Отечественной войны II степени.

Всего Николай Трофимов сыграл в 95 кинофильмах и телесериалах, в том числе на военную тему. Как то — «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Блокада» (две части), «На пути в Берлин» и другие.

Многие помнят фразу Трофимова из кинокомедии «Бриллиантовая рука», где он сыграл полковника милиции: «А вот это попробуйте!»

Если же говорить о сцене, то с 1946 года Николай Николаевич работал в Ленинградском театре комедии, с 1963-го по 1964-й — в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне — театр «Балтийский дом»), а после этого и до конца своих дней — в Большом драматическом театре им. М. Горького (БДТ).

Владимир
Этуш

Владимир Этуш начал выступать рано — еще будучи учеником, на школьных вечерах он читал рассказы Чехова. Но по окончании среднего учебного заведения Этуш вдруг решил стать не актером, а режиссером.

Однако вступительные в ГИТИС Этуш провалил. Зато его заметил главный режиссер Театра имени Е. Б. Вахтангова Рубен Симонов, и в 1940 году Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс Театрального училища имени Б. В. Щукина.
Владимир с детства знал, что жизнь его будет связана только со сценой, но судьба распорядилась иначе.

19-летний студент «Щуки» ушел на фронт добровольцем и был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополе-на-Волге (ныне — Тольятти). Этуш попал в стрелковый полк и воевал под Ростовом-на-Дону, в горах Кабарды и Осетии, в Чечено-Ингушской АССР. Принимал участие в освобождении Донской земли и Украины.
В 1943 году Этуш уже имел звание лейтенанта административной службы. Последняя военная должность будущей звезды советского кинематографа — помощник начальника штаба 581-го Краснознаменного стрелкового полка по тылу.

В 1943 году в Запорожской области Владимир Абрамович был тяжело ранен. После лечения в госпитале он получил вторую группу инвалидности, и в феврале 1944 года его комиссовали в звании старшего лейтенанта.
В 1943 году Этуш был награжден орденом Красной Звезды, а в 1985-м — орденом Отечественной войны I степени.

Также его удостоили медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и множеством юбилейных медалей.

Алексей
Смирнов

21-летний Алексей Смирнов, выпускник театральной студии при Ленинградском театре музыкальной комедии, постоянный артист труппы, ушел на фронт добровольцем.

Он служил в действующей армии химинструктором, а затем — командиром огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го минометного Одерского Краснознаменного орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полка.
В составе своего подразделения Смирнов принимал участие в боях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах, неоднократно ходил в разведку в тыл врага.

Вот запись только из одного наградного листа от 22 июля 1943 года — на медаль «За отвагу»:
Лично уничтожил трех гитлеровцев автоматным огнем, будучи в разведке. Заменив выбывшего из строя командира миномета, вел интенсивный огонь, благодаря чему рассеял до двух взводов пехоты противника».
И это был далеко не единственный подвиг мужественного артиста. Он храбро сражался во время прорыва немецкой обороны в районе деревни Онацковцы (Украина) и при взятии города Староконстантинов.

За мужество, проявленное в тех сражениях, актер был представлен к ордену Отечественной войны I степени, но был, правда, награжден орденом Красной Звезды.
В 1944 году Алексей Макарович был удостоен ордена Славы III степени. А в начале 1945-го — орденом Славы II степени.

Одновременно актеру удавалось руководить в своем полку художественной самодеятельностью, организовывать концерты.

Как результат — на смотрах красноармейской художественной самодеятельности в 1943 и 1944 годах полк Смирнова занимал первое место среди частей дивизии.
Сам он в тот же период был награжден медалью «За боевые заслуги».

Дойти до Берлина старшине-артиллеристу Смирнову так и не удалось: во время одного из боев он был сильно контужен — и после лечения в госпитале командира минометного взвода комиссовали.

После войны Алексей Смирнов сыграл в 85 кинофильмах. Многие, конечно, помнят его по роли Верзилы из «Операции «Ы» и других приключений Шурика».
Но особняком, определенно, стоит механик Макарыч из картины «В бой идут одни «старики», снятой его лучшим другом Леонидом Быковым.

Фразы в исполнении Смирнова «Будем жить» и «Самое тяжелое в нашей работе — ждать» навсегда ушли в народ.
Эти люди, не побоявшиеся взять в руки оружие и отправиться на фронт, подарили нам не только множество прекрасных ролей в кинофильмах и на театральных подмостках — но и мирное небо над головой.

Вечная им память!
Анна Клименко, Марат Лашкин, Армине Майрикян, Юлия Малькова, Олег Сыров

Иллюстрации: ТАСС и Wikipedia
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