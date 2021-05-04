ЦБ РФ повысил курс доллара на 5 мая

Москва, 4 мая. Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют, повысив доллар и понизив евро. Соответствующие данные опубликованы на сайте Банка России.

Согласно ЦБ, стоимость доллара с расчетом на 5 мая составляет 75,2567 рубля, что на 41,16 копейки выше предыдущего значения. Официальный курс евро при этом упал на 13,40 копейки, до 90,4510 рубля.

В то же время рубль укрепляется к доллару и евро на торгах Московской биржи. По состоянию на 14:21 доллар торгуется по 74,93 рубля (-28 копеек), а евро — по 90,01 рубля (-38 копеек).

Экономист МГУ Андрей Колганов ранее обозначил уязвимое место американского доллара. По его словам, ЕС, Китай, Индия и Бразилия могут принести значительные проблемы денежной единице США.