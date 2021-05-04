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Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

Происшествия
Мужчина и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Самара, 4 мая. Два человека погибли и один пострадал в ДТП на автодороге в пригороде. Прокуратура проводит проверку.

Смертельная авария произошла на 4-ом километре дороги Большая Глушица — Южный в Большеглушицком районе Самарской области. Там столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2110.

В результате ДТП погибла 12-летняя девочка и мужчина. Еще одна женщина госпитализирована с различными травмами. Оперативно-следственная группа устанавливает все обстоятельства случившегося и виновника страшной аварии. Прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.

Смертельная авария с рейсовым автобусом произошла в Приморье, сообщал ФАН. Жертвой происшествия стал мужчина-пешеход. Он резко выскочил на проезжую часть вблизи автобусной остановки, и водитель не успел затормозить.

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