Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа мог появиться в финале «ВандаВижн»

Лос-Анджелес, 4 мая. Руководитель студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в финале сериала «ВандаВижн» должен был появиться Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа.

Создатели сериала «ВандаВижн» планировали не просто символическое появление Доктора Стрэнджа. Изначально, они написали сценарий, по которому известный супергерой становится важной частью сюжета. Шоураннеры планировали, что линия персонажа получит свое продолжение в фильме «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия».

Студия Marvel даже заключила сделку с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем о появлении Доктора Стрэнджа в финальном эпизоде «ВандаВижн». Они достигли договоренностей, однако создатели сериала неожиданно передумали и изменили сценарий.

«Некоторые люди могут сказать: «О, было бы круто увидеть Доктора Стрэнджа». Но тогда это бы отвлекло внимание от Ванды. Мы не хотели, чтобы конец шоу был превращен в анонс следующего фильма — вот появляется белый парень и как бы говорит: «Позвольте мне показать, как работает профессионал»», — объяснил Файги в интервью журналу Rolling Stone.

По его словам, загадочные рекламные вставки, которые периодически прерывали повествование сериала, были связаны с Доктором Стрэнжем. Предполагалось, что эти ролики являлись своеобразным посланием персонажа Ванде. Когда стало понятно, что от появления героя Камбербэтча нужно отказаться, то и в сериал, и в фильм были внесены изменения.

Студия Marvel надеется вернуть людей в кинотеатры после пандемии коронавируса. Недавно компания представила свой долгожданный грядущий список фильмов до 2023 года.