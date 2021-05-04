Публицист Кимаковский объяснил, почему конфликт в Донбассе закончится не скоро

Санкт-Петербург, 4 мая. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается и его окончания в ближайшее время ждать не стоит, заявил эксперт Центра социально-консервативной политики, публицист Игорь Кимаковский.

Ситуация в Донбассе и вопрос выполнения Киевом Минских соглашений стали темами обсуждения экспертов в ходе пресс-конференции под названием «Донбасс и Украина — почему «минский формат» нужен Украине», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. В частности, специалисты оценили возможность прекращения противостояния в регионе.

Обстановка на юго-востоке Украины в последний месяц сильно обострилась, причем эскалация продолжалась до самого выступления президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, отметил Кимаковский в ходе мероприятия. По его словам, вооруженный конфликт в Донбассе стал трагедией, которая продолжается до сих пор. Он подчеркнул, что не стоит рассчитывать на мирное урегулирование кризиса в ближайшем будущем, так как он закончится еще не скоро.

dpsu.gov.ua / Государственная пограничная служба Украины

«Когда РФ начинает вести себя очень достойно, Украина ведет себя как паршивец, у них вообще нет никого кодекса», — объяснил эксперт.

Заявление, сделанное недавно украинским лидером Владимиром Зеленским — «ниже плинтуса», отметил публицист. Однако население Донбасса смогло приспособиться даже к таким условиям, резюмировал Кимаковский.

Ранее в Донецкой Народной Республике предупредили жителей Донбасса об опасности подорваться на мине даже после окончания вооруженного противостояния в регионе.