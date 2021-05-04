Полиция Эквадора захватила груз кокаина, направлявшийся в Россию

Кито, 4 мая. Полиция Эквадора в порту Гуаякиль обнаружила 2,14 тонны кокаина, который предназначался для отправки в Россию. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами, сообщает телеканал TN23.

Ecuador decomisa 2,14 toneladas cocaína que iban a Rusiahttps://t.co/dvwv0Yni94 — TN23 (@TN23NOTICIAS) May 4, 2021

Полиция обнаружила незаконный груз спрятанным в 36 джутовых мешках. В них были спрятаны 2121 аккуратно упакованный брикет. Незадолго до отправки кокаин был обнаружен полицейской служебной собакой. Стоимость обнаруженного груза в Эквадоре оценивается в 4 млн долларов — однако если бы ему удалось достичь конечного пункта назначения, он мог бы принести владельцам почти в 32 раза больше — порядка 127 млн долларов.

Descubren cargamento de droga en el Puerto de Guayaquil, eran 2.121 bloques de cocaína. pic.twitter.com/boOaBqLEZN — Ecuavisa (@ecuavisa) May 3, 2021

Полиция не называет российский порт, в который направлялся сухогруз с бананами. Известно, что направлявшийся в Россию корабль по дороге должен был сделать остановку в Нидерландах — одном из важнейших хабов наркоторговли в Западной Европе. К числу таких пунктов, кроме Амстердама, относятся испанское побережье, а также албанский порт Дуррес.

С начала 2021 года это самая крупная находка эквадорской полиции. В общей сложности оперативники изъяли 47,7 тонн кокаина. Всего несколько дней назад в Гватемале в контейнере, отправленном из Гуаякиля было обнаружено 123 кг кокаина.

Эквадор расположен между Колумбией и Перу — крупнейшими производителями кокаина в мире. По информации AFP, в прошлом году в Эквадоре обнаружили шесть самолетов, которые используются для незаконного оборота наркотиков. За 2020 год полиция страны захватила 128 тонн запрещенных веществ — крупнейший изъятый объем за последнее десятилетие.