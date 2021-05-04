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Ветераны войны в Дагестане к 9 мая получат выплаты от властей республики

Общество
Ветераны войны в Дагестане к 9 мая получат выплаты от властей республики
пресс-служба «Юнармии»  / 

Махачкала, 4 мая. Власти Дагестана выделят из республиканского бюджета около 1,5 миллиона рублей для осуществления единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Каждый из них ко Дню Победы получит 30 тысяч рублей, сообщил ФАН руководитель пресс-службы главы региона Низами Гаджибалаев.

«Будут федеральные и региональные выплаты. Из бюджета республики ветераны Великой Отечественной войны получат по 30 тысяч рублей. Всего 48 человек», — рассказал он.

Гаджибалаев уточнил, что подготовкой всей необходимой нормативной базы занимается минтруд Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что в столице Дагестана установят памятник трем героям Великой Отечественной войны, водрузившим в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Такой же монумент предполагается воздвигнуть в Москве, а также на территории Белоруссии и Украины.

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