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Группа Red Hot Chili Peppers продаст каталог треков за 140 миллионов долларов

Общество
Группа Red Hot Chili Peppers продаст каталог треков за 140 миллионов долларов
Global Look Press  /  KC Alfred

Вашингтон, 4 мая. Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers продаст каталог своих песен компании Hipgnosis Songs за сумму, превышающую 140 миллионов долларов.

Сейчас каталогом треков легендарного коллектива распоряжается лейбл Moebetoblame Music под руководством юриста Эрика Гринспена. Именно он выступил организатором сделки для группы. Чистая прибыль лейбла после продажи каталога составит 5–6 миллионов долларов, пишет Variety со ссылкой на источники.

Основную часть каталога Red Hot Chili Peppers составляют песни, написанные фронтменом Энтони Кидисом, басистом Фли, барабанщиком Чедом Смитом и гитаристом Джоном Фрушанте. Они являются, например, авторами хитов Under the Bridge, Give It Away и Dani California.

В прошлом году скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Он принимал участие в записи первого альбома рок-группы.

музыка red hot chili peppers rhcp
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