Британский музей вынужден распродавать экспонаты из-за пандемии

Лондон, 4 мая. Музей раритетов, изобразительного искусства и неестественной истории выставит на аукцион несколько своих экспонатов из-за финансовых трудностей на фоне пандемии.

Как уточняет Daily Star, в число выставленных на торги экспонатов вошли кость вымершей птицы додо, «череп единорога» и панталоны королевы Виктории. Основатель музея Виктор Винд рассказал журналистам, что ему пришлось расстаться с 442 предметами коллекции, чтобы найти деньги на содержание учреждения. По его словам, он никогда бы не решился продать столько экспонатов, если бы не сложившаяся ситуация. Об этом сообщает издание «Версия».

Британский коллекционер признал, что сложнее всего ему будет расстаться с костью несуществующей нынче птицы додо. Этот экземпляр наглядно показывает, какой ущерб человек может нанести природе, отметил Винд. Аукцион, на котором будет выставлена часть коллекции музея, состоится 6 мая.

Пандемия COVID-19 и действия государств по борьбе с коронавирусом привели к одному из самых серьезных экономических кризисов в истории. Несмотря на то что сейчас происходит процесс восстановления экономики, пандемия все еще остается сдерживающим фактором. Ранее университет Джона Хопкинса сообщил, что число заражений коронавирусом в мире превысило 152 млн.