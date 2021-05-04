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Чешский вице-премьер опроверг слухи о желании обменять данные о Врбетице на «Спутник V»

  /   Обновлено: 04 мая 2021 14:08
Политика
Чешский вице-премьер опроверг слухи о желании обменять данные о Врбетице на «Спутник V»
facebook.com  /  Jan Hamáček

Прага, 4 мая. Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек опроверг слухи о намерении «замять» скандал вокруг взрывов во Врбетице в обмен на поставки российской вакцины «Спутник V» в республику.

Местные СМИ опубликовали материал о желании чешского руководства выменять данные о взрывах на складах с боеприпасами во Врбетице на российское лекарство. Для этого, по словам журналистов, Гамачек хотел поехать в Москву.

«Однозначно отвергаю спекуляции в материале, касающиеся как будто имевшегося у меня стремления выторговать (информацию о. — Прим. ред.) скандале во Врбетице за поставку вакцины «Спутник V»», — написал чиновник в социальной сети.

Как стало известно ранее, власти Чехии отменяют повсеместное ношение респираторов.

чехия гамачек Спутник V врбетице
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