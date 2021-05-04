Власти Белоруссии отказали в регистрации политической партии «Союз»

Минск, 4 мая. Министерство юстиции Белоруссии отказалось регистрировать политическую партию «Союз», выступающую за интеграцию республики с Россией.

Пресс-служба министерства юстиции сообщила о решении 3 мая. Сотрудники ведомства отказали «Союзу» в регистрации из-за предоставления недействительного документа и нарушения порядка создания партии.

Отмечается, что для учреждения политической партии необходимо не менее 1000 членов от Минска и областей Белоруссии. Выборочная проверка показала, что «Союз» указал в списке из 1023 имен 26 несуществующих лиц. Из-за этого в министерстве признали документ недействительным и отказали в создании политической группы.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия займутся восстановлением условий для жизни в зоне ЧАЭС.