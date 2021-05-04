Перенджиев объяснил, для чего Польша призывает предоставить Украине членство в НАТО

Москва, 4 мая. Заявление президента Польши Анджея Дуды о необходимости ускорить вступление Украины в НАТО является провокацией. К такому выводу пришел военный политолог Александр Перенджиев.

Ранее польский лидер Анджей Дуда пообещал инициировать на июньском саммите НАТО обсуждение дорожной карты для вступления Украины в Альянс. Он также добавил, что Варшава окажет Киеву всеобъемлющую поддержку в данном вопросе, передает «Экономика Сегодня».

Перенджиев выразил уверенность, что заявление Дуды является политической провокацией, направленной на обострение отношений между Москвой и НАТО, при этом ответственность за увеличение противоречий между Альянсом и Россией будет нести Польша.

«Если Украина превратится в монстра, которого направляют на Россию, то от Польши в НАТО открестятся в первую очередь, и она будет отвечать за свои действия и действия Киева», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что впервые вопрос о возможном членстве Украины в НАТО обсуждался на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. Однако руководство НАТО не предоставило Киеву план действий по подготовке к членству в Альянсе, который открывает юридическую процедуру включения в состав организации.

Напомним, 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в Альянс. При этом бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Незалежной в военно-политический блок требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

Ранее стало известно, что воздушное пространство стран Балтии теперь будут охранять истребители ВВС Италии F-35 Lightning II. Патрулирование будет осуществляться в рамках миссии НАТО, передает сайт 360tv.ru.