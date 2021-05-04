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Ольга Орлова поздравила с 20-летием единственного сына

Шоу-бизнес
Ольга Орлова поздравила с 20-летием единственного сына
instagram.com  /  @olgaorlova1311

Москва, 4 мая. Экс-солистка «Блестящих», телеведущая Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок с уже взрослым сыном Артемом. Звезда поражается, как быстро вырос ее мальчик.

Артистка воспитала единственного сына Артема, который родился в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Из-за беременности Орловой пришлось покинуть популярную группу «Блестящие». Однако звезда не жалеет, что оставила карьеру певицы. Она считает Артема, которому 4 мая исполнилось 20 лет, своей «самой грандиозной победой» в жизни.

«Моя самая главная роль! Мое самое большое сокровище! Я всегда буду рядом с тобой! С днем рождения, сынок! P. S. Тебе уже 20! А мне все кажется, что мне немногим больше», — написала Ольга Орлова в Instagram-аккаунте.

К поздравлению артистки присоединились телеведущий Влад Кадони и певица Инна Маликова. Подписчики Орловой тоже оставили теплые слова имениннику и отметили, что на снимке экс-солистку «Блестящих» можно принять за сестру Артема.

«Как сестра с братом! Олечка, с днем рождения вас и вашего сына»;

«Поздравляем с такой мамой! Пусть она всегда будет рядом с тобой»;

«Пусть будет счастливым человеком! А вы, Ольга, как старшая сестра на фоне сына», — отреагировали фолловеры.

Недавно Ольга Орлова пообщалась с подписчиками в Instagram и ответила на волнующие их вопросы. Один из пользователей спросил про дедовщину в «Блестящих».

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