Уникальную операцию на сердце по японской методике провели в Тюмени

Тюмень, 4 мая. Тюменские медики восстановили сердечный клапан по передовой методике японского кардиохирурга Шигеюки Озаки.

Это уникальная для региона операция. Аортальная недостаточность встречается довольно часто. Это врожденный или спровоцированный внешними факторами порок сердца. Такой недуг сопровождается головокружением, обмороками, болью в грудной клетке и одышкой.

Операцию провел доктор медицинских наук, профессор, директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии в Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова Роман Комаров. На УЗИ и на контрольной эхокардиографии сердечный клапан выглядит как родной, подчеркнул медик.

Уникальные операции проводят и в Приморье. Подростку с деструктивной формой туберкулеза успешно установили бронхоблокатор. Специально для этого в регионе приехал эндоскопист, главный внештатный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев.