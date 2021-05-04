Дудчак: Экс-активистка Навального Середкина «зарабатывает» на политубежище в ЕС

Экс-координатор ростовского штаба Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Ксения Середкина снова обратилась в полицию с жалобой на якобы поступающие в ее адрес угрозы в Twitter. В комментарии корреспонденту ФАН политолог Александр Дудчак не исключил, что активистка, скорее всего, просто привлекает к себе внимание или даже подготавливает плацдарм для получения политического убежища за пределами РФ.

«Мне угрожает в твитах какой-то дебил. Заподозрила его в причастности к тому, что со мной произошло», — написала в соцсети соратница осужденного оппозиционера.

Бывшая сотрудница ликвидированной структуры Навального 23 апреля уже обращалась в правоохранительные органы после того, как, по ее словам, над ней «издевались непонятные люди». Тогда она разместила в личном Twitter-аккаунте фотографию исцарапанной руки. Девушка заявила, что похитители якобы заставляли ее «глотать резиновую дубинку», но она отказывалась, и за это ей оставили «засечки». Середкина пожаловалась подписчикам, что не чувствует себя в безопасности в своем же доме.

Уже на следующий день, 24 апреля, в Twitter-аккаунте Ксения Середкина заявила, что кто-то от ее имени намеревался зарегистрироваться на сайте знакомств Tinder. В качестве подтверждения она опубликовала скриншот сообщения, полученного от сервиса. При этом, как и следовало ожидать, никаких конкретных деталей по этому поводу девушка не сообщила.

Prs Scr twitter.com / @kseryodkina

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, экономист Александр Дудчак отметил, что многие члены команды основателя ФБК не так давно остались без работы. Он напомнил, что Леонид Волков официально объявлял о ликвидации штабов, которыми он руководил на протяжении нескольких лет, в связи с иском прокуратуры города Москвы. Эксперт обратил внимание, что в последнее время ряд сторонников Навального, которые еще не сбежали в Европу, проявляют небывалую активность в социальных сетях. На фоне этого он допустил, что Середкина, лишившись своей должности и заработка, такими абсурдными заявлениями пытается привлечь как можно больше внимания к своей персоне.

«По большому счету, кому она (Середкина. — Прим. ФАН) нужна. По-моему, за их здоровье и безопасность правоохранительные органы переживают больше, чем за любого среднестатистического гражданина, чтобы не дай бог с ними что-то не случилось. Понятное дело, что это очередные выдумки. Очевидно, с креативом у них стало что-то совсем туго», — заявил политолог.

Собеседник не исключил, что кто-то из недоброжелателей активистки действительно мог ей написать что-то неприятное и пытался создать фейковый профиль под ее именем на сайте знакомств. Он добавил, что подобная практика достаточно распространена на различных интернет-площадках.

«Конечно, люди разные бывают. В отношении любого, кто высказывается в интернете, можно почитать комментарии и найти много нового — угрозы и оскорбления. И что теперь — трагедию из этого делать?» — заявил Дудчак.

Политолог призвал не поддаваться на подобные информационные провокации. Он уверен, что брошенная на произвол судьбы руководителем штабов Навального2 активистка просто пытается сделать все, чтобы о ней окончательно не забыла ее немногочисленная аудитория.

«Скорее всего, это по большому счету инсценировки, на которые уже просто скучно смотреть», — объяснил собеседник ФАН.

Дудчак выразил мнение, что Ксения Середкина могла устроить весь этот спектакль в соцсетях, чтобы затем обратиться с просьбой о предоставлении политического убежища за рубежом. Примером для нее в таком случае может послужить скрывающийся от правосудия исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, который обрел пристанище в Великобритании еще в 2015 году, после того как был объявлен в федеральный розыск в РФ по обвинению в мошенничестве.

«Если за ней не имеется никаких нарушений, она вполне может покинуть Россию. На здоровье. В добрый путь. Пусть они все (команда Навального. — Прим. ФАН), наконец-то, соберутся где-то в одном месте. Честно говоря, Россия уже устала от всей этой подгавкивающей своры хомячков», — подытожил эксперт.

Ранее в комментарии для ФАН общественный и политический деятель Николай Стариков заявил, что структуры Алексея Навального давно необходимо было признать экстремистскими. Он добавил, что ему совершенно не интересна дальнейшая судьба тех, кто работал на оппозиционера, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга