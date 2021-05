Адвокат Трампа обвинил крупные СМИ в дезинформации после заявлений о связях с Россией

Вашингтон, 4 мая. Три крупных средства массовой информации неожиданно отказались от заявлений о получении адвокатом экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинения ФБР в связях с Россией.

Речь идет о The New York Times, The Washington Post и NBC News. После обыска в квартире Джулиани 28 апреля издания опубликовали материалы с опровержением, однако и они оказались противоречивыми. Так, журналисты одного из СМИ заявили только о подготовке обвинения, а другие и вовсе отвергли факт передачи документа. В ответ Джулиани обвинил СМИ во лжи и допустил, что они могут врать обо всем, передает New York Post.

«ФБР лжет им о том, что проинформировало меня. Ну, а тебе не кажется, что они лгут обо всем остальном?» — спросил адвокат у телеведущего Шона Хэннити.

Ранее Джулиани заявил о стремлении ФБР подставить его и признать виновным в нарушении закона «О регистрации иностранных агентов» в 2019 году во время лоббирования администрации президента США от имени чиновников Украины. Он связал преследование с работой на Трампа. По его словам, только адвокаты республиканца страдают в подобных случаях.