Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций

Минск, 4 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил предоставить ему сведения о крупных проектах и предприятиях Евросоюза на территории республики для ответных мер на санкции.

Брюссель в феврале еще на год продлил действие трех пакетов ограничений против Минска. Накануне руководство ЕС заявило о намерении принять четвертый комплекс санкций в отношении экономической отрасли республики. Вместе с этим американские власти анонсировали разморозку санкций против девяти компаний Белоруссии из нефтехимического сектора — они начнут вновь функционировать 3 июня.

«Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусские СМИ заявили о стремительном развитии конфликта между Минском и Вашингтоном. В итоге это может привести к полному разрыву дипломатических отношений. При этом в нынешней ситуации не наблюдается перспективы на нормализацию диалога.