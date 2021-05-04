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Аналитики спрогнозировали курсы валют до конца майских праздников

Экономика
Аналитики спрогнозировали курсы валют до конца майских праздников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз на предстоящую неделю по курсам рубля, нефти и золота. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики спрогнозировали курсы валют до конца майских праздников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

3 мая цена нефти выросла и держится в диапазоне 67,60-67,70. Ранее, в четверг, 29 апреля, стоимость черного золота почти дошла до отметки в 69 долларов за баррель, отмечают экономисты. К вечеру 30 апреля нефть скорректировалось до 66,40. 

«Основная новость сейчас, конечно, это то, что Европейский союз предполагает ослаблять ограничения на въезд переболевших вакцинированных людей. Ослабление — это плюс, въезд туристов увеличит количество перелетов, спрос на топливо для авиаиндустрии, а также на нефть. Негативными факторами остаются Индия, Япония, Таиланд, Непал, где фиксируется увеличение заражения, но пока рынок нефти благополучно все это не замечает. Нефть зигзагообразно постепенно растет к отметке 70», — рассказали аналитики.

Золото

Аналитики спрогнозировали курсы валют до конца майских праздников
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото подскочило 3 мая до отметки 1798 долларов за унцию. Сегодня, 4 мая, его цена упала до 1796.

«Экономика США делает прогресс, как заявляют в ФРС, рынки воодушевились, это привело к тому, что золото просело. Золото тоже скачет туда-сюда, повышательный тренд пока продолжается, но, по нашим прогнозам, 1800 [долларов] все-таки оно пробьет», — сообщили эксперты.

Рубль

4 мая российская валюта торгуется на отметке 75,30-75,40 доллара. По прогнозам аналитиков, до конца майских праздников рубль продолжит слабеть.

«Рубль слабеет в ожидании какой-то информации на рынке, предполагаемый диапазон от 74 до 76 рублей за доллар на майские праздники. Также наша валюта, как всегда, будет реагировать на негативные или позитивные новости в политике и экономике», — резюмировали в ФБА «Экономика сегодня».

Аналитики спрогнозировали курсы валют до конца майских праздников
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

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