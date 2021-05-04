Российские художники представят картины на выставке «Ангел Донбасса»

Кострома, 4 мая. Художники Владимир Бауэр и Максим Фаюстов представят картины на выставке «Ангел Донбасса» в Костроме. Главной работой экспозиции станет портрет подполковника Олега Мамиева (Мамая).

Максим Фаюстов писал портрет командира международной бригады «Пятнашка» ДНР под впечатлениями от личного знакомства, сообщает издание «Новороссия». Через три дня после встречи художника с Мамиевым и его сослуживцами подполковник скончался. Это случилось в мае 2018 года, уточняется в сообщении.

Выставка «Ангел Донбасса» откроется в Костроме 8 мая. Фаюстов представит семь «донецких» работ. Он посещал Донбасс четыре раза в 2016–2018 годах.

Ранее на ледоколе «Красин» в Санкт-Петербурге открылась выставка «Споем о доблести врачей, о наших храбрых сестрах». Экспозиция будет доступна для посещения до 9 июля 2021 года.